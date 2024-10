Sofía Castro, hija de Angélica Rivera y José Alberto Castro, confesó recientemente en una entrevista con Aislinn Derbez lo doloroso que fue el divorcio de su madre con Enrique Peña Nieto, pues por su estrecha relación llegó a ver al expresidente como un verdadero padre.

Ante esto, madre e hija fueron interceptadas en el aeropuerto de la Ciudad de México por medios de comunicación, quienes cuestionaron a "La Gaviota" sobre su posición respecto a las declaraciones de su hija.

Esto piensa Angélica Rivera de la confesión de Sofía Castro

Durante su entrevista, Sofia Castro reveló que el divorcio de Angélica Rivera y Enrique Peña Nieto fue más doloso que la separación de sus padres biológicos.

" En el 2019 es cuando pasa todo el divorcio de mi mamá, vino un pico muy fuerte para bajo, me dolió mucho, me dolió más el divorcio de Enrique y mi mamá que el de mis papás , mi papá nunca nos falló a nosotras, sabíamos que nunca íbamos a perder a mi papá y cuando viene todo lo de Enrique, fue como de ´ya lo perdí a él´, tenía una muy buena relación con él´, tenía una muy buena relación con él, lo quise muchisísimo, como un papá literal, el perderlo... para mí muy fuerte".

Te puede interesar: Revelan resultados de la autopsia de Liam Payne

A pesar de todo, la también actriz decidió mostrarse fuerte en apoyo a su madre, callando su propio dolor.

"No podía llorar, porque tenía que estar con mi mamá y tener que estar con mis hermanas, no me permití llorar, me dolió muchísimo, me rompió; mi mamá se la pasó muy mal, verla tan rota, porque yo a mi mamá, en febrero de 2019 la vi rota, me puse en modo supervivencia, no me permití vivir ese duelo ", detalló.

En el aeropuerto, Angélica Rivera fue cuestionada por los comentarios de su hija, sin embargo, se mostró reservada a dar una respuesta concreta, apuntando que esa es la perspectiva de su hija y que ya llegará su momento de hablar.

"Ya lo dijo Sofi... ya lo diré yo en su momento", expresó.

Angélica Rivera compartirá su experiencia en un libro de memorias

Los reporteros de diversos medios cuestionaron a la famosa sobre la posibilidad de abrirse paso en el amor, experimentando la compañía de una nueva pareja. Ella reveló que nunca se ha negado al amor, sin embargo, no necesita de un hombre.

“Yo siempre me he dado una oportunidad en el amor (...) el amor que uno se tiene, no necesito un hombre para mantenerme bella”.

Confesó su entusiasmo de volver a la televisión, además, reveló que se encuentra trabajando en un libro de memorias, donde podría contar los pormenores de su relación con el expresidente mexicano, pero ahora está enfocada en los preparativos de la boda religiosa de su hija,

“Se los comenté la vez pasada, tengo muchas ganas de regresar a la televisión, espero encontrar un proyecto lindo, un proyecto interesante, de amor, porque yo he hecho toda mi vida melodrama y espero encontrar esa oportunidad. No este año, porque estoy dedicada a la boda de Sofi, pero tal vez para el próximo año”, concluyó.

Con información de SUN.

MB

Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp