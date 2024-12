Disney sigue apostando por transformar sus clásicos animados en películas de acción real, y ahora es el turno de Enredados (Tangled en inglés). Según informa Deadline, Michael Gracey, reconocido por su dirección en The Greatest Showman, está en conversaciones para dirigir esta nueva versión del cuento.

El guion de esta adaptación ha sido trabajado por Jennifer Kaytin Robinson, quien también lidera el reinicio de I Know What You Did Last Summer (Sé lo que hiciste el verano pasado) para Sony. La producción correrá a cargo de Kristin Burr y Lucy Kitada, de Burr! Productions. Por el momento, no se han anunciado los actores que darán vida a los icónicos personajes de la historia.

Un vistazo al legado de Enredados

AP/ARCHIVO

La versión animada de Enredados, estrenada en 2010, contó con las voces de Mandy Moore como Rapunzel, Zachary Levi en el papel de Flynn Ryder y Donna Murphy como la villana Gothel. En su versión para Latinoamérica, el doblaje fue realizado por la cantante y actriz mexicana Danna Paola y el puertorriqueño Chayanne.

Este proyecto marcó el debut de Chayanne como actor de doblaje, una experiencia que, según él mismo declaró, fue emocionante y significativa, especialmente tras convertirse en padre.

"Es la primera vez que lo hago y era algo que siempre me hizo ilusión, sobre todo después de tener a los niños (sus hijos, Lorenzo e Isadora). Fue bien simpático y nos reímos mucho (...) Flynn es un personaje que me encantó, porque tiene la simpatía de un Robin Hood. Él está solo en la vida, pero tiene un gran corazón y la picardía de salir de los problemas, porque ha estado en problemas toda su vida. Él todo lo resuelve con sonrisas”, señaló el cantante.

La película original, inspirada en el cuento de hadas de los Hermanos Grimm, relata la historia de Rapunzel, quien vive aislada en una torre hasta que decide escapar con la ayuda de un carismático ladrón. El filme fue un éxito rotundo en taquilla, recaudando más de 590 millones de dólares a nivel mundial y obteniendo una nominación al Oscar por la canción “I See the Light”.

