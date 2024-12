The Witcher 4: Primer avance de la esperada continuación de la saga

En el marco de los The Game Awards, la gala de premios más importante del año dentro de la industria de videojuegos y donde se realizan algunos de los anuncios más relevantes del siguiente año, los desarrolladores de la saga The Witcher y recientemente Cyberpunk 2077, han dado a conocer los primeros detalles en relación a su siguiente proyecto: The Witcher IV.

Fue a través de un video de poco más de 6 minutos de duración, que durante la gala, los espectadores presentes y los espectadores por medio de internet, tuvieron la oportunidad de conocer esta secuela de The Witcher 3: Wild Hunt, donde dejaremos a Geralt y tomaremos el control de Ciri.

 

¿Qué podemos ver en el avance?

Tal y como es costumbre, el video promocional se encarga de sumergirnos en “El Continente”, un mundo medieval repleto de criaturas y gremios de todo tipo, resaltando en esta ocasión el poderío gráfico y mecánico que nos esperan en este RPG de mundo abierto.

Aunque durante los 6 minutos fue muy poco el “gameplay” que pudimos apreciar, sí tuvimos la oportunidad de ver a Ciri enfrentarse a una criatura dentro del bosque, aunque no consiguió salvar a la aldeana que pretendía proteger; desatando así el enfado del resto de personas.

¿Otros personajes jugables?

De momento son pocos los detalles que se tienen de esta nueva entrega y se desconoce si dentro de la campaña habrá más de un personaje jugable. Por el momento nos queda esperar futura información por parte del estudio.

JM