Este jueves 8 de septiembre, el vocalista de la banda de rock Enanitos Verdes, Horacio "Marciano" Cantero falleció a los 62 años de edad, esto luego de ser intervenido quirúrgicamente por problemas de salud que venía arrastrando semanas atrás.

Horacio Eduardo Cantero Hernández, nació un 25 de agosto de 1960 en la ciudad de Mendoza, Argentina. Desde niño se le conoció con el apodo de "Marciano", como es conocido en el mundo de la música, luego de que un amigo suyo lo llamó de esta manera por el parecido del personaje de la serie llamada, "Mi marciano favorito".

Con tan solo 9 años decidió adentrarse en el mundo de la música escuchando por primera vez a la famosa banda "The Beatles", inmediatamente buscó por mar y tierra cada uno de los discos de la agrupación del Reino Unido, cosa que no fue sencillo ya que no contaba con suficiente dinero.

"Marciano" Cantero poco a poco fue enamorándose más de la música, mostrando interés en el instrumento musical el bajo, por lo que comenzó a ahorrar para comprarse uno.

Su hermano mayor fue quien enseñó al cantante algunos acordes y con el poco conocimiento que tuvo fue suficiente para ir explorando nuevas notas musicales.

Durante su etapa de la secundaria se subscribía a festivales de música, a los cuales acudía para colaborar en lo que faltara, recordando que cuando era joven Argentina era gobernado por su mayoría militares, por lo que acudir a los eventos era algo peligroso.

Tiempo después obtuvo su segundo bajo, una copia de un Fender Jazz Bass, pero al finalizar la secundaria su papá le regaló un bajo de la famosa marca Fender.

El comienzo de Enanitos Verdes

Para el año de 1979 se forma la banda Enanitos Verdes, junto a sus amigos Felipe Staiti y Daniel Piccolo. Siete años después tocaron en un programa de televisión argentino llamado Badia y Compañía frente a 300 personas, por lo que poco a poco iban dándose a conocer.

En ese lapso, la banda publicó cuatro discos, Enanitos Verdes (1984), Contrarreloj (1986), Habitaciones extrañas (1987) y Carrousel (1988), logrando alcanzar la popularidad.

Carrera como solista

En 1989 decidió iniciar su carrera como solista, debutando con su álbum llamado "Luna Nueva".

El tema llamado, "Todos esos momentos" de ese mismo disco fue un gran éxito, principalmente en el país de Chile, por lo que tomó la decisión de lanzar un segundo álbum en 1991 llamado, "Beat Club".

Regresa Enanitos Verdes

Tras dos años como solista, "Marciano Cantero" y sus compañeros anuncian el retorno de Enanitos Verdes, logrando ser unas de las bandas de rock más escuchadas en Latinoamérica.

Lograron lanzar otros once discos los cuales fueron: Igual que ayer (1992), Big Bang (1994), Guerra gaucha (1996), Planetario (1997), Tracción acústica (1998), Néctar (1999), Amores lejanos (2002), En vivo (2004), Pescado original (2006), Inéditos (2010) y Tic Tac (2013).

