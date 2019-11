En la piel de la maldad

No hay villanos aburridos y tampoco clásicos intocables. Esas son dos verdades que tiene bien presentes el actor Juan Ríos Cantú, quien da vida en el melodrama “Cuna de lobos” al corrupto investigador “Omar Vega”, cuya maldad encontró su otra mitad en el personaje de “Catalina Creel” (Paz Vega).

“Cuna de lobos” llegará a su final este viernes a las 21:30 horas en Las Estrellas, cerrando esta reinvención del clásico de los melodramas mexicanos. Para Ríos, la oportunidad de retomar la trama y actualizarla en un nuevo formato (más corto), le da un valor agregado al proyecto.

En entrevista con este medio, el histrión se dijo satisfecho con la respuesta que ha tenido la serie en las redes sociales, donde “he tenido oportunidad de leer muchas reacciones. Es por esa vía que me voy enterando que me odian (risas) y que alucinan a Catalina Creel. Eso habla de que el trabajo que hicimos funcionó, porque a la gente se le quedaron los personajes”.

-Usualmente los actores encuentran algún puente para conectarse con su personaje, pero cómo te conectaste tú con un carcamán como “Omar Vega”?

-(Risas) no encontré ninguna cosa en común entre él y yo, pero es bien divertido cuando tienes la posibilidad de jugar con la ficción, que te da la oportunidad de entrar en mentalidades con las que no coincides, no converges. Creo que saca como el ‘diablito’ que existe en cada uno de nosotros. Fue divertido e interesante, además de que el trabajo de dirección fue muy certero”.

-Cuando se anunció que harían esta versión, muchos opinaban que retomar un clásico de la televisión, como lo es “Cuna de lobos” era casi un “sacrilegio”. Con el proyecto a punto de terminar, ¿qué opinas de esa idea?

-Me parece que los clásicos son justamente para volver a visitarse. Es decir, a Shakespeare se le sigue representando a casi 500 años de distancia. Cuando en la historia hay personajes y situaciones planteadas que son atemporales y universales, van a volver a visitarse.

Claro, siempre se intentará ver cómo podemos enriquecer cada nueva versión. Creo que en el arte todo se vale mientras se le otorgue una nueva visión a esa historia

-¿Dónde sientes que se da ese cambio?

-Cuando se estrena la original de “Cuna…” es obvio que la televisión tenía otra penetración comparada a la actualidad, e incluso es otro tipo de televisión. Creo que ahora se buscó esa capacidad de síntesis, de brevedad. Darle forma a una nueva versión representa un reto, es increíble.

Con la agenda llena

Juan Ríos Cantú no tuvo pausa en 2019 y lo cierra con mucho trabajo. En teatro este año hizo “Happy” con Regina Blandón y ahora se encuentra en temporada con la puesta “Los chicos de la banda” en el Teatro Xola Julio Prieto en Ciudad de México.

Ríos se encuentra emocionado por “un gran reto que tengo enfrente, como lo es la dirección de la obra ‘Hoy no me puedo levantar’, que van a protagonizar Yahir y Belinda en el año 2020.

Y para cerrar, este 15 de noviembre estrena en Netflix “El Club”, un proyecto que calificó el histrión como “Divertido y donde me la pasé bomba”.

Rumbo a la FIL: ¿Qué está leyendo?

“El guion”, de Robert McKee. Ahora que estoy desarrollando algunas cosas en ese campo, leo mucho sobre guiones cinematográficos y de realización de series.