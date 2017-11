En la FIL también se canta

El cantautor español Xoel López llega a su primera visita a Guadalajara en el marco de la Feria Internacional del Libro (FIL). Mañana compartirá escenario con el músico tapatío Siddhartha, aunque de momento no está previsto que canten juntos, ya que cada uno tendrá su espacio para ofrecer sus sonidos a la audiencia. El intérprete ibérico estará presentando los temas de su nuevo disco “Sueños y Pan” que da continuidad a “Atlántico” (2012) y “Paramales” (2015), una trilogía que cierra ciclo con este álbum.

“Esta debe ser la sexta o séptima vez que estaré en México, pero es la primera que llego a Guadalajara, por eso creo que es importante y más en este contexto que es en el marco de la FIL; de hecho, hace un par de meses saqué un libro de poemas que se llama ‘Bailarás cometas bajo el mar’ y me parece bonito que mi visita tenga que ver con el evento de literatura; además, estoy representado a Madrid, que es la ciudad que me acogió, donde vivo desde los siete años, también viví mucho tiempo en Buenos Aires”.

Para Xoel es importante afianzar la relación con México, por ello es que “Sueños y Pan” será el primer disco que edite en nuestro país. De momento sus actividades con la FIL serán sólo las del concierto; presentará música nueva, una canción en especial que lleva por nombre “Madrid”.

Su nuevo material, comparte, es un nuevo panorama que tiene de la música a través de los viajes que ha realizado por América, en especial, por Argentina. “Eso cambió mi perspectiva de la música, viajar por América Latina; incluso, por Estados Unidos. Mi sonido es una fusión de muchas músicas, obviamente con la influencia de los dos lados del Atlántico. ‘Sueños y Pan’ es una herencia de todos esos ritmos, con una historia colorista”.

En cuanto a la lírica y las letras, explica Xoel que no abarca una idea en concreto, él habla de su visión del mundo. “Escribo para conocerlo y para conocerme un poco mejor, para rascar y profundizar en la vida más allá de lo que a veces el día a día te permite, porque seguimos muchas veces las doctrinas y las mecánicas. En mi música lo que busco es ese hueco, esa puerta abierta a las emociones, que creo que puedo compartir con todo el mundo”.

Es de su interés presentar un material documental de un proyecto que hizo en 2010 llamado “La Caravana Americana”. El 2018 lo vivirá de lleno con la promoción de “Sueños y Pan”.

El músico señala de que a pesar de que se vive un momento complejo en el país y Cataluña, se debe salir sano del momento por el cual se atraviesa, que se termine en soluciones. “En este momento el país vive una complejidad política importante. No soy un analista, ni especialista, pero como ciudadano, me parece que estamos viviendo una época compleja, convulsa, difícil, pero también interesante, porque yo creo que si no hay movimiento, tampoco hay cambio, y yo creo que es un momento de discutir, de replantearse cosas. Han pasado 40 años de franquismo, desde la transición hasta este punto de la democracia, quizás es la nueva generación que pide cambios y al menos el debate”.

AGÉNDALOS

• Porter y Vetusta Morla

D: Hoy

H: 21:00 horas

L: Foro FIL, Expo Guadalajara. Entrada gratuita

• Xoel López y Siddhartha

D: Mañana

H: 21:00 horas

L: Foro FIL, Expo Guadalajara. Entrada gratuita

• Juan Perro y Depedro

D: Lunes 27 de noviembre

H: 21:00 horas

L: Foro FIL, Expo Guadalajara. Entrada gratuita

• De la Puríssima y Sonido Gallo Negro

D: Martes 28 de noviembre

H: 21:00 horas

L: Foro FIL, Expo Guadalajara. Entrada gratuita

• Leiva y Natalia Lafourcade

D: Miércoles 29 de noviembre

H: 21:00 horas

L: Foro FIL, Expo Guadalajara. Entrada gratuita

• León Benavente y Amaral

D: Jueves 30 de noviembre

H: 21:00 horas

L: Foro FIL, Expo Guadalajara. Entrada gratuita

• Carla Morrison , Dani Martín

D: Viernes 01 de diciembre

H: 21:00 horas

L: Foro FIL, Expo Guadalajara. Entrada gratuita

• Neon Indian , BOSTICH + FUSSIBLE DE NORTEC COLLECTIVE (DJ SET)

D: Sábado 02 de diciembre

H: 21:00 horas

L: Foro FIL, Expo Guadalajara. Entrada gratuita