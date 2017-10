Emoción con toque maternal

Tener capacidad de asombro es algo que motiva a Jesús Ochoa a 40 años de estar inmerso en el mundo de la actuación, y es una sensación que crece cuando le toca compartir escenario junto a una leyenda de la interpretación escénica como Queta Lavat, con quien ha encontrado una figura materna dentro y fuera de los reflectores.

Esto es evidente en “Conversaciones con mamá”, montaje que hoy repite doble función en el Teatro Galerías y en el que la primera actriz Queta Lavat y Jesús Ochoa ponen de manifiesto la complicidad y amor que hay entre los hijos y la madre, de cómo una simple decisión puede alterar la estabilidad emocional en un cerrar de ojos.

“Queta tiene una naturalidad muy moderna con una actuación clásica, una fusión muy interesante que no tiene ninguna actriz en México y eso la hace para mí muy especial”, expresa Ochoa al detallar la química que ambos intérpretes tienen en la obra que si bien se enfoca a un argumento más nostálgico y de reflexión, también cuenta con pasajes llenos de humor que invitan al espectador a valorar el esfuerzo de la maternidad y el papel que juegan con los hijos en momentos de crisis.

Aunque no detallaron las propuestas futuras en sus carreras, Jesús Ochoa adelanta que se aproximan más proyectos en conjunto, a la par que “Conversaciones con mamá” seguirá con su gira nacional hasta llegar el próximo año a Ciudad de México, luego de valorar el gran recibimiento que la puesta escénica ya ha tenido en plazas como San Luis Potosí, pese a ser una obra temática que se adelanta por mucho a los festejos por el Día de la Madre, en mayo.

“Hay un detonante que ocasiona muchas cosas, no vamos a platicar de qué se trata la obra, tienen que venir a verla, van a sentir porque de alguna manera todos somos hijos, podemos ser o no madres o padres, pero hijos sí y en eso la obra nos toca. Yo nunca he pensado lanzar mensajes o que algo debe ser así, la libertad que tiene el público para tomar de las obras lo que quiera, esa es la maravilla del teatro”.

En nuevas pieles

Una de las mayores virtudes que Jesús Ochoa encuentra en este nuevo proyecto es la posibilidad de interpretar por primera vez en su carrera a un hijo, pues el actor reconoce que desde el inicio de su trayectoria siempre había sido adaptado a personajes de mayor edad, situación que ahora toma como reto para imprimir esa vulnerabilidad que representan los personajes más jóvenes.

“Implica mucho poner en escena tu vivencia, no se trata de imaginar tanto para crear al personaje, es llevar a escena lo que has sido siempre, lo que eres desde que naciste. Naces y mueres siendo hijo, tienes que enrollarte en la columna vertebral de tu vida. Desde que estaba en la escuela interpretaba a padres, reyes, tíos, villanos, pero jamás un hijo, para mí es un papel nuevo basado en una experiencia muy cercana”.

ASISTE

Conversaciones con mamá

Teatro Galerías

Funciones a las 19:00 y 21:00 horas

Entradas: de $300 a $550 pesos