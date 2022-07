Emmy 2022: Apple logra un récord de 52 nominaciones

Por segundo año consecutivo, Apple TV+ batió récords con 52 nominaciones a los premios Emmy en 13 títulos, incluidos Mejor drama, Mejor comedia, Programa especial o serie de no ficción, Actriz principal en un drama, Actor principal en una serie dramática y Actor protagónico en Comedia. Menos de tres años después de su lanzamiento mundial, Apple TV+ aumentó su número total de nominaciones a los premios Emmy en más de un 40 % en comparación al año pasado. Los ganadores de la 74.ª edición anual de los Primetime Emmy Awards se darán a conocer en una ceremonia televisada el 12 de septiembre de 2022.

La segunda temporada del fenómeno mundial “Ted Lasso” se convierte en la serie de comedia más nominada por segundo año consecutivo con 20 nominaciones en total, y el drama “Severance”, en su primer año, ha sido ampliamente aclamado desde su estreno y en los Emmy consigue 14 nominaciones, obteniendo la nominación a Mejor Drama para Apple TV+.

Además, Apple Originals "Ted Lasso,” “Severance,” “Schmigadoon!,” "The Morning Show,” "The Problem with Jon Stewart," "Foundation," "Pachinko," "See," "Lisey's Story," “Central Park," “They Call Me Magic” y “Carpool Karaoke: The Series” son reconocidas con nominaciones para los Premios Primetime Emmy de este año.

Las estrellas de las series de Apple TV+ obtienen 18 nominaciones en la categoría de actuación, incluidas 10 nominaciones de actuación principal para la segunda temporada de "Ted Lasso" y nominaciones de actuación por primera vez para Adam Scott ("Severance"), Sarah Niles ("Ted Lasso"), Sam Richardson (“Ted Lasso”) y Toheeb Jimoh (“Ted Lasso”). Reese Witherspoon obtiene su primera nominación por "The Morning Show" en la categoría de Actriz Principal en una Serie Dramática junto a su coprotagonista Billy Crudup, quien es reconocido con una nominación a Mejor Actor de Reparto en una Serie Dramática luego de obtener el premio por la primera temporada y Marcia Gay Harden asegura una nominación a Actriz Invitada en una Serie Dramática.

“Este grupo extraordinariamente talentoso de nominados al Emmy muestra la variedad de historias brillantes, únicas y originales que hemos tenido el honor de llevar a la pantalla durante el año pasado”, dijo Zack Van Amburg, director Worldwide Video de Apple. “Cada una de estas series ha inspirado al público a ver el mundo de una manera un poco diferente, llamando la atención sobre la condición humana de maneras nuevas, conmovedoras, inspiradoras y, a menudo, muy divertidas. Estamos agradecidos con la Academia y aplaudimos a los equipos creativos y al elenco por sus maravillosos logros de hoy”.

“Estamos inmensamente orgullosos de la amplia selección de programación Apple Original reconocida hoy por la Academia de Televisión”, dijo Jamie Erlicht, director de Worldwide Video de Apple. “Estas series han cautivado al público y admiramos mucho a todos estos narradores increíblemente talentosos y los felicitamos por sus nominaciones y por las dinámicas historias que dan vida”.

El año pasado, en su segundo año de elegibilidad para los Emmy, "Ted Lasso" de Apple rompió récords al convertirse, en su primera temporada, en la serie de comedia con más nominaciones en la historia de los Emmy. Las series, películas y documentales originales de Apple ahora han sido honrados con 246 victorias y 1,115 nominaciones a premios y contando, incluido el ganador del Óscar a la Mejor Película de este año, “CODA”.

En total, Apple obtuvo 52 nominaciones a los premios Emmy por:

Ted Lasso (20)

Mejor Comedia

Mejor Actor Protagónico en Serie Comedia – Jason Sudeikis

Mejor Actor de Soporte en Serie Comedia– Brett Goldstein, Toheeb Jimoh, Nick Mohammed

Mejor Actriz de Soporte en Serie Comedia– – Sarah Niles, Juno Temple, Hannah Waddingham

Mejor Actriz invitada en comedia – Harriet Walter

Mejor Actor invitada en comedia – Sam Richardson, James Lance

Mejor Guión en Serie Comedia

Mejor Dirección Serie Comedia

Mejor Diseño de Producción en una serie narrativa de media hora

Mejor casting en serie de comedia

Mejor edición con Single-Camera (x2)

Mejor Contemporary Hairstyling

Mejor Edición de sonido para una serie de comedia o serie dramática (media hora) y animación

Mejor Edición de sonido para una serie de comedia o serie dramática (media hora) y animación

Severance (14)

Mejor Serie Drama

Mejor Actor Protagónico en Serie Drama— Adam Scott

Mejor Actor de soporte en Serie Drama— John Turturro

Mejor Actor de soporte en Serie Drama — Christopher Walken

Mejor Actriz de soporte en Serie Drama — Patricia Arquette

Mejor guión en serie drama

Mejor Diseño de producción para un programa narrativo contemporáneo (una hora o más)

Mejor casting en serie drama

Mejor dirección en serie drama single camera

Mejor edición de imágenes con una sola cámara para una serie dramática (x2)

Mejor diseño de título principal

Mejor Composición musical excepcional para una serie drama (Original Dramatic Score)

Mejor música original del tema del título principal

Schmigadoon! (4)

Mejor Música y letras originales

Mejor Composición para una serie drama (Original Dramatic Score)

Mejor Diseño de producción para un programa narrativo (Half-Hour)

Mejor Coreografía s para programación con guión

The Morning Show (3)

Mejor Actriz Protagónica en Serie Drama — Reese Witherspoon

Mejor Actor de Soporte en Serie Drama — Billy Crudup

Mejor Actriz Invitada en Serie Drama — Marcia Gay Harden

The Problem with Jon Stewart (2)

Programa especial o serie de no ficción

Guión en un programa de no ficción

Foundation (2)

Mejor Diseño de Título Principal

Mejores Efectos visuales especiales en una temporada o película

Pachinko (1)

Mejor Diseño de Título Principal

See (1)

Mejores Efectos Visuales en un episodio

Lisey’s Story (1)

Mejor Diseño de Título Principal

Central Park (1)

Mejor interpretación de la voz en off de un personaje — Stanley Tucci

They Call Me Magic (1)

Mejor Composición musical para una serie documental o especial (Original Dramatic Score)

Carpool Karaoke: The Series (1)

Mejor serie de comedia, drama o variedad de formato corto

Everyone But Jon Hamm (1)

Mejor Comercial

