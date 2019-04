Emma Watson celebra su cumpleaños número 29 con una imagen

La actriz, modelo y filántropa británica, Emma Charlotte Duerre Watson cumple este lunes 29 años de edad y lo celebró compartiendo la imagen en Instagram del retrato que su amiga le pintó.

"¡Gracias por todos los deseos de cumpleaños! Me la he pasado de maravilla"

La actriz de “Harry Potter” y “La Bella y la Bestia” dijo sentirse agradecida por los deseos y aseguró que la ha pasado de maravilla.

“Mi querida amiga @paris.reid pintó esto para mi cumpleaños número 29 hoy. ¡Gracias por todos los deseos de cumpleaños! Me la he pasado de maravilla”, escribió la intérprete de “Sam” en “Las Ventajas de Ser Invisible” en la imagen que ha superado al momento los más de tres millones de "me gusta".

La pintora @Paris.reid había anunciado hace poco más de un año que se encontraba “en proceso” con una pintura, la cual reveló la mitad izquierda del rostro de Watson, a lo que los fans comenzaron a especular y emocionarse de la noticia hasta que, finalmente, llegó a las manos de Emma.

Detail in progress

Emma Watson es conocida, principalmente, por dar vida al papel de “Hermione Granger” en la saga de “Harry Potter” desde 2001 y hasta 2011, así como sus ideales en contra de la discriminación y apoyo a la igualdad.

La actriz ha participado también en filmes como “La Bella y la Bestia”, estrenada en 2017 con una recaudación de más de mil 264 millones de dólares. Asimismo, en producciones como “Las Ventajas de Ser Invisible”, escrita y dirigida por Stephen Chbwosky; “The Bling Ring”, “Regresión”, “El Círculo”, “Noé” y “Mi semana con Marilyn”, son algunas otras producciones.

AC