Elvis Presley, a 42 años de su muerte

Fue el 16 de agosto de 1977 que "El Rey" Elvis Aaron Presley nos dejó, pero sus hazañas y controversias permanecen en boca de muchos aún en nuestros días.

A continuación recordamos algunas de las controversias que se siguen escuchando en torno al intérprete de "Can't Help Falling in Love" y que dan muestra de su liderazgo y "reinado" en el Rock & Roll.

"El Rey sigue vivo"

No es de sorprenderse que el fanatismo nos ciegue a tal punto de perder la razón, en especial en el caso de Elvis. Sin embargo, tras su muerte hubo muchas teorías sobre su abrupto deceso. De las más sonadas fue que realmente fingió morir para abandonar la escena musical y llevar una vida tranquila en otro país.

Mucho se ha dicho de esto, incluso aquellos que juran haberlo señalado en la calle, pero hasta la fecha nada de esto se ha confirmado y el cantante a estas alturas sería un anciano más.

Elvis como símbolo sexual y rebeldía

El joven originario de Misisipi creó gran furor entre las adolescentes de la época que, hasta entonces, su siguiente paso en la vida era convertirse en una copia de lo que eran sus padres. Gracias al surgimiento de esta estrella, la juventud encontró un ritmo que marcaría una nueva línea de separación entre la infancia y la adultez.

El atractivo del actor no pasó desapercibido, esto solo fue uno de los tantos atributos que lo hacían destacar. Sus movimientos de cadera provocadores lo posicionaron en un nivel alto de popularidad, provocando una revelación que incluso los padres de familia consideraron vulgar y obsceno, desencadenando una mayor adoración y deseo por parte de las jóvenes.

Los prejuicios raciales

La estrella tenía un carisma inigualable. Al principio de sus años como artista, a una edad muy temprana, ya era aclamado por muchos y ni siquiera la segregación de la época era impedimento para tenerlo como un ídolo musical.

Al ego blanco no le hizo ninguna gracia que su músico de oro dejara de lado los prejuicios por el color de piel y tocara su música para cualquiera. Tanto fue el disgusto que lo catalogaron como depravado por el simple hecho de no ser participe activo del racismo.

"Lo único que los negros pueden llegar a hacer por mí es comprar mis discos y lustrar mis zapatos". Dicha frase nació en 1957 como un rumor de que Elvis había confesado abiertamente ese pensamiento para sus cercanos, sin embargo, el músico desmintió cualquier comentario de índole racista.

Han pasado 42 años desde la pérdida de tan emblemática figura, pero el tiempo no ha hecho estragos en su legado musical. Hasta la fecha, el joven de voz tenor y barítono ha vendido más de 250 millones de copias de su discografía, es ícono de la cultura pop y su apodo prevalece, manteniéndolo como "El Rey del Rock & Roll".

OA