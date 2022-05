Casi dos décadas después de haber comenzado con este proyecto que se convirtió en uno de los talk shows más populares a nivel internacional y además la posicionó como una de las mujeres más exitosas y populares del mundo, Ellen Degeneres despidió a “The Ellen Show” con un emotivo mensaje, y contó como invitada especial a la actriz Jennifer Aniston quien fue su primera invitada en 2003 cuando inició el programa televisivo.

“Cuando comenzamos con este programa en 2003, el iPhone no existía. Las redes sociales no existían. El matrimonio gay no era legal. Hemos visto cómo cambiaba el mundo, a veces para mejor, otras no. Pero pasara lo que pasase, mi objetivo siempre fue que el programa fuera un lugar donde todos pudiéramos encontrarnos y reír durante una hora”, relató Ellen DeGeneres en el último monólogo de su programa.

Además recordó cuando a finales de los 90, llamó la atención internacional cuando su personaje en la comedia televisiva “Ellen” (y por lo tanto, ella misma) se declaró abiertamente homosexual. Dicha declaración llevó a la cancelación del programa, por lo que años más tarde (y según relata la conductora) comenzó lo que al principio parecía un show arriesgado en el que pocos querrían participar: “The Ellen Show”.

“Si alguien sabe lo que es acabar un veterano ’talk show’, esa es Oprah”, escribió la también presentadora Oprah Winfrey en el título del video donde despidió entre lágrimas al mediático show de Ellen DeGeneres.

El pasado jueves 26 de mayo, Ellen DeGeneres emitió el último episodio de su exitoso programa “The Ellen Show”. REUTERS/ Chris Polk

Las controversias en “The Ellen Show”

Aunque Ellen DeGeneres no ha declarado el motivo por el que decidió despedirse de su programa tras casi dos décadas al aire, la culminación de su mediático “talk show” llega tan sólo un par de años después de la controversia, en la que una infinidad de ex miembros del staff de “The Ellen Show” acusaron a la presentadora de mantener un ambiente hostil entre sus empleados fuera de pantalla.

Según las acusaciones, la conductora presentaba conductas de intimidación y racismo con los miembros de su equipo. Además, el público comenzó a cuestionarse sobre la conducta de Ellen DeGeneres con sus propios invitados, quienes según los detractores de la conductora, incomodaba constantemente a sus famosos invitados (entre ellos celebridades como Taylor Swift, Dakota Johnson o Mariah Carey).

La polémica hizo que bajara considerablemente la audiencia del programa, por lo que el público se cuestiona si ésta es la verdadera razón de la cancelación de “The Ellen Show”.

Aunque Ellen DeGeneres no explicó los motivos de la culminación de su programa, se rumora que podría deberse a la controversia en la que se ha visto envuelta el último par de años. REUTERS/ Phil McCarten

MR