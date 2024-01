Durante esta temporada de premios cinematográficos -que apenas va iniciando- uno de los nombres que más ha sonado ha sido el de la actriz Elizabeth Debicki, quien ganó fama mundial al interpretar a la Princesa Diana en las últimas temporadas de The Crown en Netflix, y ha sido bastante aplaudida gracias a su excelente actuación e increíble parecido físico.

Recientemente, Elizabeth Debicki ha sido ganadora de un Globo de Oro y un Critics Choice Award como Mejor Actriz de Reparto en serie dramática gracias a su papel como la mediática princesa británica. ¡Estos son algunos datos que debes conocer

Elizabeth Debicki en los Critics Choice Awards 2024. EFE/ Allison Dinner

Más alta que la Princesa Diana

En este momento es imposible no relacionar a Elizabeth Debicki con la Princesa Diana.

Mientras que la actriz Emma Corrin interpretó a una versión más joven de la Princesa (en la década de los 80), Elizabeth fue la encargada de encarnar a Diana en los 90, es decir, sus últimos años de vida, y sin duda el parecido físico entre la segunda es mayor (entre otras cosas, por la estatura).

Sin embargo, Elizabeth Debicki es aún más alta que la misma Lady Di. Mientras Diana medía 1.78, Debicki mide 1.91 de estatura.

No es británica

Elizabeth Debicki es uno de los pocos miembros principales del cast de The Crown que no son británicos. A pesar de interpretar a un ícono de Reino Unido como lo es la Princesa Diana, Elizabeth Debicki nació en Francia y es hija de padre polaco y madre australiana.

Rumores de romance con Tom Hiddleston

Elizabeth Debicki decide mantener su vida personal bastante en privado, y no se le conocen relaciones bastante mediáticas. Sin embargo en 2016, surgieron rumores de un supuesto romance entre ella y el actor Tom Hiddleston. “Es tan malditamente guapo y un caballero tan cortés que era casi imposible no enamorarse completamente de él”, reveló ella en una entrevista en The Telegraph. Sin embargo, ninguno de los dos confirmó o negó el rumor de un posible romance.

Es parte del MCU

Elizabeth Debicki es parte del Universo Cinematográfico de Marvel, ya que participó en dos películas de “Guardianes de la Galaxia” como el personaje Ayesha.

Su salto a la fama

El salto a la fama de Elizabeth Debicki fue en su segunda película, “El gran Gatsby” de 2013, donde compartió pantalla con actores de la talla de Leonardo DiCaprio y Tobey Maguire. Además, recibió un premio como Mejor Actriz de Reparto por dicho papel en los premios AACTA.

La actriz Elizabeth Debicki ha recibido múltiples premios por su excelente interpretación de la Princesa Diana en “The Crown”. CORTESÍA/ Netflix,inc

Ya había audicionado para The Crown

Cuando inició el proyecto The Crown en 2016, Elizabeth Debicki audicionó para un papel que no obtuvo. Sin embargo, su agente le informó que la tendrían en cuenta para futuras temporadas, sin imaginarse que interpretaría a la Princesa Diana, uno de los miembros de la familia real británica más famosos de la historia.

MR