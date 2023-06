Elementos es la nueva película de Disney y Pixar, que invita a descubrir un nuevo universo habitado por personajes de fuego, agua, aire y tierra; que si bien son muy diferentes a simple vista, también pueden tener mucho en común.

El filme que ya puede verse en las salas de cine, se centra en la improbable amistad entre una joven de fuego muy vivaz llamada Ember y un joven de agua sensible y empático llamado Wade, quienes están acompañados en la historia por un abanico de personajes diversos y carismáticos que reflejan el espíritu de Ciudad Elementos, la multifacética metrópolis donde viven.

Ember. ESPECIAL/DISNEY-PIXAR.

Ember: Astuta, entusiasta y divertida

Ember Lumen vive la vida con tanto entusiasmo y energía que se exalta con demasiada facilidad. Hija única de padres inmigrantes, es consciente de lo que han sacrificado para darle una vida mejor en Ciudad Elementos y ansía honrar su legado haciéndose cargo a futuro del negocio familiar. Cuando su camino se cruza con el de Wade, Ember comienza a ver las cosas desde otra perspectiva y a replantearse muchas de las certezas con las que convivió hasta ahora.

La creación del aspecto de Ember fue uno de los desafíos más grandes que enfrentó el equipo de artistas y técnicos de Elementos. “Ember tiene aspecto de fuego, pero no del fuego real que uno puede fotografiar. Es una representación cuidadosamente curada del fuego que la hace creíble, pero que también te invita a mirarla a los ojos y ver sus expresiones, y realmente quedar cautivado por su actuación”, explica el supervisor de efectos visuales Sanjay Bakshi.

Wade. ESPECIAL/DISNEY-PIXAR.

Wade: Honesto, sentimental y compasivo

Wade es completamente transparente, literal y figurativamente hablando. Al igual que toda su familia, lleva sus emociones a flor de piel y tiene una capacidad extraordinaria para conectar con los demás. Trabaja como inspector de Ciudad Elementos. “Wade es muy sentimental. Es el tipo de personaje que llora con una publicidad de pañales. Es muy sensible. Siempre te das cuenta de lo que está sintiendo. Wade no tiene nada que ocultar”, comenta el director Peter Sohn, y agrega “Nos encantó la idea de que Wade cumpliera dos roles para Ember. Uno es que representa un lugar seguro para ella, porque no juzga. Wade es también un personaje espejo, jugamos con su reflectividad. En muchos sentidos, Wade fue creado para ayudar a Ember a verse a sí misma. No está allí para enseñarle nada ni para guiarla, sino que funciona como un espejo en el que Ember puede ver una nueva versión de sí misma”.

Visualmente, todos los aspectos de Wade son el resultado de la unión de fuerzas de un talentoso equipo que estuvo atento a que cada detalle se condijera con su esencia acuática y considerara las propiedades ópticas del agua: reflexión, refracción, dispersión. “El agua es una sustancia amorfa que está en constante movimiento, lo que hizo que dar sombra a los personajes de agua fuera una tarea desafiante”, dice Bakshi. Según el supervisor de personajes Junyi Ling, el diseño de Wade es la culminación de una serie de pequeñas decisiones. “Hay decisiones de color, hay decisiones de forma: La forma de su cabello, de sus labios, de su cuerpo. Es un personaje único”, asegura Ling.

Bernie. ESPECIAL/DISNEY-PIXAR.

Bernie: Chispeante, orgulloso y bienintencionado

Como padre de Ember, Bernie no tiene más que buenas intenciones con su hija y espera con paciencia el día en que ella se coloque al frente de la tienda. Él y su esposa, Cinder, se fueron de Tierra de Fuego 20 años atrás para darle una vida mejor a su única hija, llevándose consigo poco más que una llama azul que representa su pasado y su pueblo. Su tienda se convirtió en un destino frecuentado por los elementos de fuego y es un auténtico homenaje a su tierra natal.

Bernie. ESPECIAL/DISNEY-PIXAR.

Cinder: Práctica, tradicional y creyente en el amor

Cinder, la madre de Ember, es una ferviente creyente del amor y ha hecho de eso una vocación. Es la casamentera de la ciudad y se enorgullece de haber logrado numerosas uniones en el ejercicio de su actividad. ¿Su cuenta pendiente? Encontrar una pareja para Ember.

Gale. ESPECIAL/DISNEY-PIXAR.

Gale: Fanática, tempestuosa y bondadosa

Gale es un elemento de aire, jefa de Wade. Dentro de la oficina, es una supervisora exigente y firme. Fuera de ella, da rienda suelta a su personalidad vivaz como fanática de los Rompevientos, un importante equipo de Ciudad Elementos.

Brook. ESPECIAL/DISNEY-PIXAR.

Brook: Cariñosa, comprensiva y trabajadora

Brook, la mamá de Wade, reparte su tiempo entre su rol de madre cariñosa y contenedora y su exitosa carrera como arquitecta. Tiene gran empatía por los demás y nunca deja pasar la oportunidad de un buen llanto. De hecho, toda su familia es emotiva: compartir los sentimientos y expresar emociones es el lema de la familia Ripple. “La familia de Wade es muy progresista. Están en una muy buena posición económica, viven en un fabuloso penthouse con piscina, con portero y todo. Les interesa mucho el arte, algo que es muy atractivo para Ember”, comenta Sohn.

Loduardo. ESPECIAL/DISNEY-PIXAR.

Loduardo y Fern: Amor y hastío con esencia de tierra

En Elementos se destacan dos personajes de tierra cuyos caminos se cruzan con los de Ember y Wade. Por un lado está Loduardo, un niño de tierra que está enamorado de Ember. Inocente, tierno y bondadoso, no escatima en piropos para su enamorada, a pesar de que sus sentimientos no son correspondidos. Fern, en tanto, es un burócrata seco y sarcástico, saturado de trabajo que está literalmente atado a su escritorio por una maraña de enredaderas.

Elementos está disponible en algunas salas de cine de México con funciones dobladas al español con subtítulos descriptivos, destinadas a personas sordas, con hipoacusia y/o algún grado de discapacidad auditiva y sus acompañantes. La adaptación de las proyecciones, conocida como subtítulos descriptivos u “Open Caption”, incluirá la transcripción de diálogos en castellano, junto con información interpretativa adicional como la identificación de personajes, la descripción de efectos de sonido y referencias musicales. Las funciones inclusivas serán ofrecidas por Cinépolis y podrán identificarse en su sitio web (www.cinepolis.com) y taquillas del cine con la inscripción “Fina Esp”, con una marca que dice “Funciones incluyentes” o con la leyenda "Funciones con subtítulos descriptivos" en el póster.

Con información de The Walt Disney Company México.

