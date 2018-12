El tiempo dirá de qué lado masca la iguana: Alex Lora sobre AMLO

Alex Lora sigue celebrando no solo el medio siglo de El Tri sino su cumpleaños, que acaba de pasar. El músico será parte de la Feria Nacional del Globo el próximo ocho de diciembre y, entre los detalles de su participación, Lora evitó dar su opinión sobre el gobierno que acaba de entrar, el de Andrés Manuel López Obrador, pero externó.

"El tiempo va a decir de qué lado masca la iguana". También recalcó que él no era quién para hablar al respecto.

El 2 de diciembre cumplió 65 años de edad y señaló que cuando no está de gira, su domadora es la que organiza la "taquiza" para celebrar su cumpleaños, pero ahora los festejos se dieron durante los conciertos y por eso le dijo que ya no más.

"Aparte de hacer historia el 8 de diciembre, vamos a ser felices. Hay muchas rolas nuevas que les tocará estreno, la rola de los inmigrantes, o acabo de componer con el maestro Teodoro Bello", platicó.

En cuanto al doble sentido que siempre utiliza en sus canciones o en sus charlas, a Alex Lora no le preocupa porque vaya a decir algo y que eso tenga un efecto como sí lo tuvo hace unos días con Paco Ignacio Taibo II.

"A mí nunca me ha preocupado, siempre han dicho que soy ojete o culero y no me preocupa que lo digan, sino que lo soy. Eso es mucho de nuestra raza, reírse de sí mismo, es algo que va en nuestra sangre y la mayor satisfacción es reírte de ti".

En sus tiempos libres, dice Alex, hay algo que adora: escuchar música con su domadora, estar en casa y ser feliz. En su próximo concierto también le cantará a la virgen de Guadalupe, de quien es muy creyente.

"Sí soy un hombre de fe, creo en la virgencita, ella me ha dado la inspiración para hacer las canciones que he hecho y la salud para cantarlas a la raza".

