El renacimiento de Mélodie

Triunfo. Desde el otro lado de la línea telefónica, la voz de Mélodie (nombre artístico de Dulce Vázquez), nace envuelta en colores especiales cuando define lo que fue su 2017. Meses donde los desafíos, los inicios y los retos sucedieron sin parar. Y aquí está ella para gritarle a todos que triunfó.

Mélodie se presenta este 23 de noviembre en las instalaciones del Hotel Aloft (Av. de las Américas 1528) en punto de las 20:00 horas, con un set acústico, lejos de los sonidos que usualmente había desplegado hasta ahora, mucho más cargados al rock-pop. La presentación adquiere un matiz especial si tomamos en cuenta luego de que principios de año a la cantante se le detectó un tumor cerebral en el lóbulo izquierdo.

“Para mí la música es vivir, es mi pareja, mi corazón, mi mente. Es algo que no puedo explicar. Fue complicado regresar al piano, a mi voz”.

El padecimiento, lejos de abatirla, le dio un nuevo impulso de vida. “Ha sido un año con muchas pruebas, pero siempre aprendiendo siempre a avanzar. No soy una persona que se quede abajo ante los desafíos, la vida no te da lo que buscas, sino que tienes que aprender a salir a ganarlo”, expone la intérprete de 24 años.

Y Mélodie sabe bien de qué habla cuando se refiere a ganar y avanzar. El concierto que ofrecerá el miércoles en Aloft es también una reinvención de su sonido. “Cantaré en español y en otros temas. Una de las que más me gustó reinventar fue el tema ‘Make up your mind’, que adquiere ahora nuevas dimensiones por lo que me ha pasado. Por lo demás, el concierto tendrá mucho piano, que disfruto mucho de tocar”.

Sanar a través de la música

Es imposible no charlar con Mélodie y tocar el tema de su recuperación, tras la operación que enfrentó. “fue difícil. Cuando me detectaron el tumor en el lóbulo temporal de mi cerebro tuve miedo, porque es la parte donde está la memoria, el movimiento, el lenguaje. Al salir de la operación no podía moverme”.

Las palabras de la cantante suenan con un leve tono de angustia. El recuerdo no es sencillo, aún a la distancia. “Pero entonces ocurrió que mi otro lóbulo, el parental, me ayudó a ‘regresar’. Me trajo de vuelta a dominar mi voz y el piano. Sentía que habían pasado años entre mi operación hasta que volví a tocar, y fueron dos meses”.

El regreso a los escenarios hizo que la artista de largo cabello oscuro le diera un nuevo significado a la palabra música. “Para mí la música es vivir, es mi pareja, mi corazón, mi mente. Es algo que no puedo explicar. Fue complicado regresar al piano, a mi voz. Realmente la una forma en la que puedo agradecer a la vida, es con la música”.

Volver a la vida, y volver a hacer aquello que ama es, para Mélodie, algo que se resume en una palabra: Triunfo.