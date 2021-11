El pasado alcanza a “Hawkeye” y busca arruinarle la Navidad

Para los fans del Universo Cinemático de Marvel (MCU), “Clint Barton” -quien al mismo tiempo es “Hawkeye”, “Ronin” y agente de SHIELD- es, de entre su amplia gama de superhéroes, quizá “el más humano” entre todos; ahora bien, como parte de la trama de la esperada serie televisiva “Hawkeye” (Ojo de halcón, 2021), tras el chasquido de “Ironman” que volvió el cosmos a su estado normal tras el desastre desatado por “Thanos”, “Barton” (Jeremy Renner) no descansará y deberá enfrentar, esta vez con la inesperada compañía de la joven “Kate Bishop” (Hailee Steinfeld), asuntos pendientes de su pasado que buscan eliminarlo y que no llegue a los festejos navideños.

De acuerdo con Jeremy Renner, quien de nuevo encarna en la pantalla a “Hawkeye”, la odisea en la que se embarcará el personaje “debe mucho, sí, al pasado de ‘Barton’, pero el momento que atraviesa es de felicidad por recobrar a su familia, con el propósito de pasar en Nueva York unas vacaciones de fin de año; entonces, justo cuando conoce a ‘Bishop’ es que inicia la aventura”, comenta Renner en entrevista con EL INFORMADOR.

Trasfondo y complejidad

A poco de estrenarse los dos primeros episodios, no se ha revelado mucho acerca de la trama; si bien el escritor principal de la serie es Jonathan Igla, no se sabe aún hasta qué punto se ceñirán estos personajes a la trama de los comics -donde pasan una infancia muy dura y conflictiva- y, como aclara Renner, “yo no tuve que preocuparme por nada de eso, si acaso tratarían de su infancia o se cargarían más a la pérdida de ‘Natasha Romanov’ (‘Black Widow’) o los cinco años de ‘Barton’ como ‘Ronin’, el ninja-vigilante, es mucho lo que puede tratarse en un guion de este tipo, pero eso es lo que sé hasta ahora”.

“Hawkeye” consta de seis episodios que se irán estrenando uno por semana, a partir de este miércoles 24 de noviembre; en este contexto, tras aclarar Jeremy Renner que desconoce el futuro que aguarde a su personaje después de esta historia, en el presente está muy vivo.

Importancia del humor

Derivado de lo anterior, el actor refiere que -como algo distintivo en muchas de las películas y series del MCU- “el humor juega un papel importante; proviene usualmente de la tragedia, algo que sea risible puede surgir a partir de un evento trágico y, bueno, mi personaje tiene mucho de eso en su vida, es irreverente (como otros héroes de Marvel), y al lado de la energía de ‘Kate Bishop’, se logra un gran balance para esta historia, uno que puede explorarse y ayudará a conformar a estos personajes a lo largo de la serie”.

De igual forma, abunda el actor, “creo que la idea del humor, sobre todo si se da a partir de la irreverencia, es útil para que podamos enmascarar nuestros miedos o encarar nuestras relaciones, eso es sorprendente y, por encima de todo, muy humano”.

Hacer una serie

Con todo, después de varias películas en la piel de “Clint Barton”, protagonizar ahora una serie hace comentar a Renner que “la sensación es la misma; es una producción que en total suma seis horas. Es cierto que ahora trata sobre un solo héroe, que representa un reto, por supuesto, pero es también una manera genial para contar y transmitir una historia”.

Ahora, agrega el actor, “me da la impresión de que es una pequeña ventaja que tengamos más tiempo para poder adentrarnos en estos personajes, tan humanos y creíbles, eso no solamente los vuelve interesantes sino que los separa de otros superhéroes en el MCU”.

¿De qué va “Hawkeye”?

Una vez que han pasado los hechos de la película “Avengers: Endgame” (2019), el vengador “Hawkeye” -el agente “Clint Barton”- desea pasar la Navidad en familia pero, como podría adivinar cualquier espectador, el pasado lo persigue (uno cuyo apellido suena muy ruso) y ante esa amenaza concreta deberá hacer equipo con la joven “Kate Bishop”, una arquera de 22 años que desea convertirse en superhéroe, pero que habrá de pasar por muchas pruebas antes de conseguirlo.

TOMA NOTA

“Hawkeye” (Ojo de halcón, 2021)

Casa productora: Disney/ Marvel Studios.

Directores: Rhys Thomas, Bert y Bertie.

Escritor en jefe: Jonathan Igla.

Elenco: Jeremy Renner, Hailee Steinfeld, Vera Farmiga, Fra Fee, Tony Dalton, Zahn McClarnon, Brian d'Arcy James y Alaqua Cox.

Fecha de estreno: miércoles 24 de noviembre de 2021.

Algo distinto a lo de antes

Por otra parte, para Hailee Steinfeld -en la foto-, llegar a formar parte ahora del MCU la hace sentir “enormemente afortunada, interpretar a ‘Kate Bishop’ es algo distinto a lo que he hecho antes; representa un reto similar a otros papeles, pero creo que encontrar el balance entre la emoción y la profundidad que proyecta esta heroína, entre su maravilloso corazón y su capacidad para entrar en acción, no es sencillo. Por todo eso es una gran oportunidad”, comparte a esta casa editorial.

Asimismo, la joven actriz no evita señalar que, si algo esperaba al involucrarse con la producción, “son las secuencias de acción, todo el tiempo de preparación para las peleas y eso; contamos con un excelente equipo de dobles cinematográficos. Claro que debí prepararme físicamente un poco antes de presentarme en el set, pero todo el proceso fue muy divertido y lo disfruté mucho”.

Ejemplo y pasado

Si bien “Kate Bishop” inspira sus acciones en el Avenger experto en el manejo del arco -“Hawkeye”-, Steinfeld comparte que hay una influencia aún más profunda: “Aunque admiraría y tomaría de ejemplo diversos actos de heroísmo, mi primera inspiración serían mis padres, mi hermano mayor, ellos son en quienes puedo apoyarme para la vida, en ellos me descubro y gracias a ellos he llegado a ser yo misma”.

Finalmente, por lo que toca al pasado de su personaje, Steinfeld afirma que “se puede asumir que hay algo en su pasado que la conmina a entrenarse en defensa personal y desarrollar sus habilidades, la vemos siempre con la necesidad de ayudar a las personas y, tal vez por eso, se puede inferir que no desea que nadie padezca lo que ella”.

