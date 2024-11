El músico argentino Lobel se abre paso en México

El músico argentino Facundo Bugallo, mejor conocido como Lobel, quien el pasado 31 de octubre se presentó en el Foro del Tejedor en la Ciudad de México, se encuentra promoviendo su reciente sencillo “Melodía del adiós”. Se trata de un single con tintes folk, con mucha identidad de rock argentino, y con la que el artista se reafirma como un acérrimo compositor e intérprete del formato canción.

“Tenía muchas ganas de hacer una música con esa onda media ‘Calamarezca’ (por Andrés Calamaro), como llevada muy con la guitarra acústica y esas secuencias de armonías tan familiares que conocemos todos. También tenía ganas de darle una impronta de rock argentino. Así que una vez que conseguí esto, me puse a escribir sobre este tema”, comparte.

Junto a la música, y a modo de carta personal, el músico canta sobre aquellos fantasmas vinculares que buscan regresar, pero por suerte, hoy ya no nos duelen tanto. “Con este tema buscaba hacer una canción menos pretenciosa a la hora de la música, ponerla más al servicio de aquello que tenía para decir, y no al revés. Creo que cualquiera puede sentir como esta canción le identifica, por eso me pareció importante que funcione como una obra que contenga, que acompañe…”.

Luego de ganar reconocimiento internacional con su último EP, Almagro Studio Session, Facundo Bugallo redobla la apuesta y nos sorprende con una canción más conectada a sus raíces e inspiraciones musicales. Sin dejar su impronta de lado, nos encontramos con detalles que nos remiten a Andrés Calamaro, Fito Páez, y otros grandes artífices de la canción de rock argentina.

A Lobel le gusta abordar distintos temas a través de sus canciones. “Me gusta hablar de bastantes cosas, en general, de emociones fuertes que podemos transitar o experimentar como seres humanos, así tenga que ver con el amor, el desamor, la duda existencias, la ansiedad y las sociedades de hoy en día”.

