¡Nos volvieron a doblar!

El 11 de junio de 2019 se logró el histórico acuerdo migratorio entre los gobiernos de México y Estados Unidos y se evitó la imposición de aranceles, y según ha recordado en varias ocasiones Donald Trump, el convenio se logró cuando “vino a verme el máximo representante de México -Marcelo Ebrard- justo debajo del puesto más alto del jefe… Nunca he visto doblarse a nadie así. Entró a mi oficina y se rio de mí cuando le dije: ‘Necesitamos 28 mil soldados en la frontera, gratis’. Él me miró y me dijo: ‘¿Gratis? ¿Por qué haríamos algo así en México?’. Le dije: ‘Necesitamos algo llamado ‘Quédate en México’”. Esa fue la primera vez que nos “doblaron”.

El pasado 12 de diciembre, ante la amenaza del presidente electo de iniciar redadas masivas a partir del primer día que llegara a la Casa Blanca -20 de enero-, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, aseguró que “México no se convertirá en un tercer país seguro” ante la posible ola de inmigrantes deportados en nuestro país. Y el pasado 21 de enero, la Presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que nos vayamos a convertir en ese “tercer país seguro” tras el decreto firmado por Trump, instaurando nuevamente los Protocolos de Protección a Migrantes (MPP), mejor conocido como “Quédate en México”.

Sin embargo, el viernes pasado la secretaría de Seguridad Interior de Estados Unidos, Kristi Noem, estuvo de visita en Palacio Nacional para darle continuidad a los acuerdos que el presidente Trump y el secretario de Estado, Marco Rubio, han logrado con el Gobierno mexicano. Y al final, sin que se llegara a realizar una declaración bilateral -como se acostumbra-, la funcionaria estadounidense a través de las redes sociales informó: “Hoy me reuní con @Claudiashein para hablar SOBRE EL PAPEL DE MÉXICO en la seguridad de la frontera entre Estados Unidos y México. El despliegue de tropas de la Guardia Nacional en la frontera Y LA ACEPTACIÓN DE VUELOS DE DEPORTACIÓN POR PARTE DE MÉXICO es un paso positivo, pero aún queda mucho por hacer para detener el flujo de drogas e inmigrantes indocumentados hacia nuestro país”.

La Presidenta Sheinbaum ya lo había adelantado el viernes en su conferencia matutina que iba a “compartir con ella -Kristi Noem- lo que se está haciendo y también el trabajo de coordinación y COLABORACIÓN QUE SE HA ESTABLECIDO CON ESTADOS UNIDOS en el marco de la defensa”. Y después de la reunión, Sheinbaum escribió en las redes sociales que “Nuestra COLABORACIÓN contribuirá a que Estados Unidos y la región centroamericana vuelvan a ser seguros”. ¡Nos volvieron a doblar!

