El mundo fantástico de “Los seres huecos”  ya tiene versión en español

La nueva novela escrita entre Guillermo del Toro y Chuck Hogan “Los seres huecos. Las cintas de Blackwood Vol.1”, tiene lista su versión en español para llegar a los lectores mexicanos, y fue el escritor Alberto Chimal, el responsable de revisar que esta edición -respaldada por la editorial AdN- lograra una traducción impecable en cada párrafo.

Alberto Chimal, autor de obras como “El viajero del tiempo” y considerado como uno de los escritores de mayor relevancia en el género fantástico, expone los retos que implicó “intervenir” en la nueva colaboración entre Hogan y Del Toro, quienes ya habían dado cuenta de sus intereses literarios en su “Trilogía de la oscuridad” integrada por las novelas “Nocturna”, “Oscura” y “Eterna”.

“La primera impresión que tuve es que esta sería una novela muy diferente a la ‘Trilogía de la oscuridad’, que tiene una atmósfera más contemporánea, una nueva versión entre el mito clásico de Drácula y las historias de zombies, pero ‘Los seres huecos’ se desarrolla en distintos periodos y países, es una novela con otra textura, no está tan dedicada a la acción, tiene mucho de lo fantástico”.

Chimal recuerda que la intención original era que él fuera el traductor de la obra escrita en inglés, pero finalmente se optó porque la traductora Daniela Rico Straffon se encargara del proyecto, para que el escritor mexicano realizara el proceso de revisión en su adaptación final al español, pues si algo caracteriza a “Los seres huecos”, es el lenguaje que va revelando a los personajes que protagonizan esta historia de misterio, investigación y acontecimientos sobrenaturales que despiertan instintos de supervivencia.

“Después de la traducción yo hice una segunda versión, justamente una revisión literaria ya establecida en la estructura general del libro, para cuidar todos los detalles y agregarle esa textura y atmósfera que es tan importante en Guillermo del Toro y que lo es también en esta novela, se ve en la riqueza de los detalles y las referencias”.

Alberto Chimal señala que “Los seres huecos” detona a través de “Odessa Hardwicke” y “Earl Solomon”, agentes del FBI, quienes tras investigar asesinatos y sucesos extraños en su entorno, se ven envueltos en una tragedia que los vincula a un mundo sobrenatural.

“Yo me planteé que el libro quedara lo mejor posible al idioma al que va a llegar. Me interesó serle fiel al libro, se debe tomar en cuenta el sentido y estructura que tiene la lengua original de la obra, pero no tratar de obligar al lector en castellano a que piense en ese original, que lo pueda disfrutar como si hubiera sido escrita en este idioma (español), ese fue mi objetivo”.

El escritor puntualiza que para un lector primerizo en este tipo de novelas o en el mundo literario de Hogan y Del Toro, el proceso de lectura será sencillo y recalca que “Los seres huecos” no tiene nada que ver en su estructura o personajes con la “Trilogía de la oscuridad”.

“Este libro tiene una estructura muy amena y ágil, sí es una historia de acción, con persecuciones, balazos, peleas, sorpresas y finales de capítulos interesantes. En es una novela para leer fácilmente y creo que estamos mucho más familiarizados con este tipo de historias de lo que podría parecer, porque en su forma básica ya la conocemos en series y películas. Encontramos una creación desde el mundo fantástico aterrador, pero también fascinante con puertas que se abren a muchos misterios”.

