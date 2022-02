El genio de la música pop europea enamorado de la idiosincrasia mexicana

Hay canciones que marcaron a generaciones enteras, donde sus letras identifican, apasionan y divierten a quienes las escuchan. Y alguien capaz de lograr esas emociones en los seres humanos es el músico y compositor Nacho Cano, quien junto a su hermano José María y la voz y el talento de Ana Torroja, formando el trío Mecano, conquistaron los corazones de habla hispana durante las décadas de los años 80 y 90, y que al día de hoy su música sigue inspirando a nuevas audiencias.

Este sábado 26 de febrero, Nacho estará celebrando 59 años de edad en medio de los preparativos de su montaje musical, “Malinche”, el cual tiene previsto estrenar en Madrid, España el próximo 15 de septiembre. Según difunden medios de comunicación, este es un proyecto en el que lleva trabajando Nacho por lo menos más de una década.

En el musical se cuenta el idilio entre La Malinche y Hernán Cortés, además de la historia del enfrentamiento de dos hombres, destinado a acabar el uno con el otro. Según se expresa, esta es una trama donde hay que retornar al pasado para entender el presente y de esa manera construir un mejor futuro. En el montaje obviamente se aborda el tema del mestizaje y el sincretismo entre dos culturas de dos continentes distintos.

A propósito del musical, se lanzó el sencillo “México Mágico”, escrito y producido por el propio Nacho para calentar motores en torno al estreno de la puesta en escena, que según se comparte también estaría presentándose en el país, pero aún no hay fecha definida. De hecho, también en Netflix España hay un documental en torno a este proyecto que ha desarrollado Nacho a través de estos años, se llama “La creación de Malinche” donde participa como protagonista la mexicana Melissa Barrera. En el detrás de cámaras también se puede ver que Nacho trabajó con varios músicos destacados, entre ellos Alejandro González, de la banda tapatía Maná.

Según la revista Vanity Fair España, Nacho, desde el año 2012 radica en Miami sin dejar de lado España, practicando también las disciplinas del yoga y la cultura budista, incluso se destaca que cuando era pareja de Penélope Cruz, también la introdujo a este universo de armonía y plenitud. De hecho, también se comparte que en Florida puso una escuela de yoga donde varias celebridades se dieron la vuelta por las instalaciones.

Mecano estuvo activo principalmente entre 1981 y 1992, periodo en la que hay que sumar una fugaz reaparición en 1998. EL INFORMADOR/Archivo

El monstruo llamado Mecano

En plena Movida Madrileña cuando los españoles rompieron las cadenas de la opresión, hacia 1981 surgió un trío musical con una propuesta fresca y emergente, se trataba de Mecano. Agrupación que al día de hoy sigue presente en el gusto del público, con éxitos inolvidables como “La fuerza del destino”, “Barco a Venus”, “Cruz de navajas”, “Hijo de la Luna” y “Un año más”, entre otros importantes hits.

La última gran gira de la banda fue en 1992, llamada “Aidalai”, justo en la plaza de toros de Valladolid fue que el trío avisó que querían darse un tiempo. Pero luego en 1998 tuvieron una fugaz aparición y fue José María el que avisaba en los Premios Amigo que se retiraba de la banda, tomando por sorpresa tanto a Ana como a Nacho.

Mecanos marcó un precedente en la cultura pop, no hay nadie de habla hispana que no sepa sus canciones. Rompieron normas sociales y preestablecidas. Se convirtieron en el estandarte de generaciones jóvenes que buscaban ser libres con su orientación y su manera de pensar. Tanto ha sido el auge de su música que se han hecho montajes musicales en torno a la obra de la banda como “Hoy no me puedo levantar” e “Hija de la Luna: Homenaje a Mecano”, este último a cargo de la cantante y actriz Robín Torres.

El público ha querido en repetidas ocasiones que regrese el trío, pero simplemente las cosas no se han dado para que suceda, Ana Torroja quien es a quien más se le cuestiona esto, resalta que la vida sigue su curso y cada vez es más difícil coincidir. Pero también se ha hablado de una mala relación de los hermanos Cano. Lo cierto es que al día de hoy el público de España y Latinoamérica añora un reencuentro.

Músico de primera línea

Desde muy joven Nacho se ha preparado como músico, estudiando piano, solfeo y demás instrumentos, así también se ha especializado como productor musical. En 1994 se lanzó como solista, publicando su álbum debut “Un mundo separado por el mismo Dios”, después en 1996 lanzó “El lado femenino” y en 1999 el disco “Amor humor”. Los temas del músico siempre se han caracterizado por estar ligados a la esencia de la teatralidad, pues también es un excelente creativo escénico, también hay que recordar su proyecto “A: Un musical de Nacho Cano” (2008).

Al finalizar la década de los 90, sus siguientes proyectos discográficos se tomaron más tiempo en cocinarse, para muestra “Vivimos siempre juntos” en 2006 y “El amargo del pomelo” en 2013.

