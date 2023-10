El elenco de "Friends" rompe el silencio tras la muerte de Matthew Perry: "Estamos devastados"

Dos días después de que se anunciara la muerte de Matthew Perry (1969 -2023), conocido por su papel como Chandler Bing en la serie de televisión "Friends" (1994-2004), el elenco del show, Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc y David Shwimmer dieron una declaración en exclusiva al medio People.

En un principio, el elenco de Friends había guardado silencio sobre la muerte de su amigo Matthew Perry, pero a través de una declaración, sostienen que se encuentran sufriendo una gran pérdida, por lo que es momento de guardar luto y sentir:

"Estamos devastados por la pérdida de Matthew. Éramos más que sólo un elenco. Somos una familia. Hay mucho qué decir, pero en este momento, sólo vamos a tomarnos el tiempo de luto y procesar esta inmesa pérdida"

"A su tiempo, diremos más así como cuando podamos. Por ahora nuestros pensamientos, nuestro amor están con la familia de Matty, sus amigos y todos quienes lo amaron alrededor del mundo".

El mensaje original fue escrito en inglés y firmado por los actores coestrellas de Matthew Perry.

"We are all so utterly devastated by the loss of Matthew. We were more than just cast mates. We are family... There ir so much to say, but right now we're going to take a moment to grieve and process this unfathomable loss"

"In time we will say more, as and when we are able," La declaración continúa con lo siguiente. "For now, our thoughts and our love are with Matty’s family, his friends, and everyone who loved him around the world."

Lo que se sabe de la muerte de Matthew Perry

Matthew Perry era un actor bastante reconocido por su papel como Chandler Bing, un sarcástico oficinista que vivía en Nueva York junto con su otros cinco amigos. Durante una década, Matthew regaló miles de sonrisas a todos los fans del programa de televisión y al elenco; pero, mientras en la pantalla hacía reír a millones, Perry estaba atrapado en un doloroso ciclo de adicción y una batalla con sus demonios de infancia.

Aunque en repetidas ocasiones, Matthew Perry habló sobre esta enfermedad, a Matthew se le seguía viendo abatido de vez en cuando. Ahora, tras su muerte, fans del actor piensan que en las últimas publicaciones de su instagram, estaba tratando de pedir ayuda, pues todas se relacionan entre sí haciendo referencia al Batman, las batiseñal y llamándose a sí mismo "Mattman"; sin embargo, la investigación aún continúa su curso.

El pasado 28 de octubre en su casa de Los Ángeles, su asistente personal encontró al actor ahogado en su jacuzzi. De acuerdo con People, la Oficina del Médico Forense del Condado de Los Ángeles confirmó al medio que se completó una autopsia inicial, en la que declararon que los resultados del examen toxicológico siguen pendientes, y podrían tardar semanas en llegar.

De acuerdo con el medio, existe "un registro en línea" sobre "el estado de la causa de muerte de Perry", el cual está catalogado como diferido, pues está "pendiente de investigación adicional".

Por su parte, TMZ destacó la noche de este domingo 29 que "no se encontraron narcóticos ilícitos" en la casa de Perry. No obstante, el medio aseguró que sí encontraron numerosos medicamentos recetados, como antidepresivos y ansiolíticos.

