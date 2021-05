“El ejércitode los muertos” se apoderade Las Vegas 

Estreno. Viernes 21 de mayo en Netflix



Tras una invasión de zombis en Las Vegas, un grupo de mercenarios lo arriesga todo y se aventura al área de cuarentena para llevar a cabo el mayor atraco que se haya intentado jamás en la apodada “Ciudad del pecado”… Así inicia uno de los estrenos más esperados de Netflix: “El ejército de los muertos”, la nueva producción de Zack Snyder que será estrenada este 21 de mayo.



Este nuevo filme se suma a la filmografía de Zack luego del reciente estreno de “La Liga de la Justicia”, un proyecto aclamado que aún da de qué hablar; además, “El ejército de los muertos” es también el regreso del director al mundo de los muertos vivientes, con el cual hizo su debut cinematográfico con la cinta “El amanecer de los muertos” (2004), un remake del clásico del director George A. Romero.



En charla virtual con EL INFORMADOR, Zack Snyder, su equipo de producción y actores hablan sobre “El ejército de los muertos”, una historia que no solo trata de zombis, también es un drama emocional que despertará más de una reacción en los espectadores.



Zack Snyder recordó su primer largometraje -“El amanecer de los muertos”- el cual le permitió sumergirse en el género: “Hicimos la película hace tiempo, se trataba de un remake del clásico de George A. Romero y mientras filmábamos la cinta surgieron toda clase de ideas locas sobre mi perspectiva específica de este género. Pasaron dos años de esta producción y todavía recordaba esas conversaciones sobre desarrollar una película que tuviera zombis en Las Vegas y la tuvieran completamente rodeada”.



Sin embargo, la cercanía entre una y otra historia no lo dejó avanzar en el guion, explicó la productora Deborah Snyder (esposa de Zack): “Dijo que no creía que podría hacer otra película sobre zombis con tan poco tiempo entre una y otra, por lo que la preparó para otro director. Joby Harolds escribió el primer borrador. Pero por varias razones no la filmó, el presupuesto era muy grande. Pasaron los años e hicimos las películas de superhéroes. Después, pensábamos qué hacer y Zack recordó este proyecto, ya había pasado mucho tiempo”.



Para ello se replantearon la historia: “Ni siquiera miré el viejo borrador, lo que hice fue escribirlo de nuevo, desde cero”, comentó Zack, a lo que agregó: “Quería que fuera una película que rompiera el género. La quería autoconsciente… Quiero que la gente que la vea, se divierta”.

Snyder reconoció que a diferencia de “El amanecer de los muertos”, en su nuevo proyecto hay una gran carga emocional de los personajes que se convierte en “la pieza central” de la historia. Añadió que “No quiero pensar ni que piensen que es sólo una película de zombis. Todos estos increíbles actores que están en la película toman su personaje con responsabilidad y compromiso con lo que está sucediendo en la película al 100 por ciento”.



Los Snyder y su talentoso ejército

Sobre su participación en el filme, el actor Theo Rossi elogió la manera en que trabaja la pareja Snyder: “No encontraremos a gente que se mete tanto en todos los procesos para hacer el filme: escribir, filmar, el rodaje, sostener la cámara. Hacer algo a esta escala, con este grupo de personas que genuinamente se agradan. Es muy divertido actuar así”.



Dave Bautista es el protagonista de “El ejército de los muertos”, quien también comentó para esta casa editorial lo que significó para él trabajar con los Snyder: “Zack se asegura de que todos tengan su momento estelar. La muerte de (omitimos el nombre para evitar spoilers) es una de las más maravillosas que he visto. Hay muchas cosas geniales que pasan en esta película”

Batista compartió que siempre había querido trabajar con Zack y que conseguirlo fue “una experiencia a la que alguien como yo no puede poner precio”; señaló que esperaba que su participación en “Ejército de los muertos” hiciera que “la gente se sienta cómoda invirtiendo en mí como protagonista”.



En la charla con este medio también estuvo presente el actor Raúl Castillo, quien interpreta a “Mikey Guzman” y nos dio un adelanto sobre su papel: “Es uno de los pocos personajes que es de Las Vegas. Era un gamer antes de matar zombis, trata de llevar esas cualidades para sobrevivir al apocalipsis”. Su rol hace juego con el de Samantha Win, quien también se une al equipo para combatir a los no muertos. Para Win, la película fue un reto corporal: “Mantuve una rutina muy estricta, cuidado qué comía. Viví más sana gracias al proyecto. Supongo que eso fue el reto mayor. Tuve el placer de trabajar con muchos de los dobles”.



Para otros actores, como Dave Bautista, el lado físico de la acción se facilitó, por ser atletas. Aunque en un principio no se interesó: “No estaba tan interesado cuando escuché que era una película sobre zombis, pensé que sería solo de acción. No era lo que buscaba en realidad, para probarme como actor. Pero luego me abordaron y me enteré que Zack quería que interpretara a ‘Scott’, así que leí el guion. Fue completamente diferente a como lo imaginaba. Eso me sumó al proyecto, fue una oportunidad de mostrarme”.



Finalmente, para Garret Dillahunt (“Martin”), sumarse al casting de esta cinta representó poder trabajar con un par de productores muy recomendados: “Fue como un sueño, tengo muchos amigos que han trabajado con Zack y con Deborah, tienen muchas cosas buenas por decir sobre sus experiencias. Yo ya quería trabajar con ellos, soy fan de su trabajo desde hace tiempo”.