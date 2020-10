El discurso de Paul Leduc que fue censurado por Canal Once

Hace cuatro años, durante la entrega del Ariel de Oro por su trayectoria, Paul Leduc realizó un discurso en contra de las autoridades culturales en México, el cual fue cortado por Canal Once, que transmitía la ceremonia cinematográfica.

Ese día (30 de mayo de 2016), el canal difundió diferido el evento y en redes sociales comenzó a circular que el mensaje original, de casi 10 minutos, había sido recortado.

Horas después, la emisora del Instituto Politécnico Nacional (IPN) se defendió asegurando que la ceremonia, de más de cuatro horas de duración, había pasado integra por internet, pero para televisión abierta, se habían ajustado los tiempos a dos horas y 30 minutos.

En su discurso, el director de "Frida, naturaleza viva" y "Reed: México insurgente", comenzó pidiendo a la naciente Secretaría de Cultura definiera cuál iba a ser su apoyo al cine mexicano y siguió asegurando que el Imcine únicamente se había convertido en oficina de trámites.

Acusó la falta de apoyo al cine nacional y hasta al público de no ver películas locales.

"El cine mexicano sigue siendo negocio, pero no para los cineastas mexicanos", subrayó entre aplausos de los asistentes al Auditorio Nacional.

"Canana, empresa fundada por cineastas, lanza Ambulante (la gira de documentales) y consigue ingresos de 15 millones, mientras Fox más de mil millones; Mantarraya anda en 20 millones de pesos, cuando Warner y Dinsey andan en los 2 mil millones", agregó.

"Ya sólo el 25 por ciento de mexicanos puede ir al cine; en los últimos tres años la asistencia a cines aumentó, pero la asistencia al cine mexicano cayó a la mitad", apuntó.

Abundó que el Estado había cedido a los intereses de la MPA, organismo de cine que defiende los intereses estadounidenses.

"Derogó el peso en taquilla y hay trampas en fin de semana en publicidad, cambio de horarios, boicot a la publicidad, a las condiciones mínimamente dignas del cine mexicano en su propio territorio", expuso.

Leduc señaló que directores hacían películas para festivales, ignorando al público, pero también, porque no había las condiciones para que éste se acercara al cine nacional y se viera qué le gustaba.

"Dicen que se filmaron 145 películas, pero omiten, primero, que antes el cine se veía, el actual no; el año pasado apoyaron 78 cortos, 21 documentales y entonces de ficción (largometrajes) fueron 46, no comparable con los 80 de 1945. La televisión pública tampoco los exhibe, no están prohibidos, no hay censura dicen, pero no se ven", dijo.

"La culpa es del público, quizá así sea, el de antes no es el de ahora, hoy no prefiere lo mexicano, hoy no le gusta lo mexicano, hoy quizá no quiere ser mexicano", subrayó.

Y remató: "Imcine se ha convertido en oficina de trámites, hoy no decide que cine se hace, ni decide ni cómo ni dónde se distribuye, las convocatorias no respetan sus propias fechas, hace caravana con sombrero ajeno".

jb