El arte de ser Beto Cuevas

Sin temor. La vida premia a los que tienen el valor de aventurarse por nuevos caminos. Quizás es justo eso lo que impulsa a Beto Cuevas para no detenerse y permanecer explorando, creando, reinventando y cambiando a cada paso de su carrera.

“Bueno, a mi edad creo que ya no sería contador”, afirma antes de soltar una suave carcajada del otro lado de la línea. El intérprete toma la llamada para hablar del sencillo “Fuera de mí”, tema que originalmente se dejó escuchar en el año 2000 —cuando formaba parte de La Ley— y que ahora relanza, con la voz de Ana Torroja.

Producido por Humberto Gatica y con video dirigido por Gustavo Garzón, “Fuera de mí” tiene a Beto “contento y feliz. Empezando una etapa musical nueva con este dueto que hice con Ana. La canción ha tenido una recepción maravillosa, en tan sólo dos días ya vamos en más de 25 mil vistas”.

El nuevo material de Cuevas está en fase de construcción, pero antes de terminarlo habla sobre lo que espera de este nuevo disco, su primer amor artístico y el complicado arte de ser siempre fiel a sus ideales.

—¿Cómo será tu nuevo material?

—A grandes rasgos, la mitad del material van a ser grandes clásicos, muchos a dueto con otros artistas; y la otra mitad con temas originales. El jueves voy a entrar al estudio con Monsieur Periné, que es un grupo colombiano fabuloso, estoy muy emocionado, su vocalista, Catalina, tiene una gran, pero gran voz.

—¿Va a ser un tema clásico con Monsieur Periné?

—Es nuevo. Se llama “Rosas en el lodo”. Es muy pegajosa, creo que le va a gustar mucho a la gente.

—Hablando de canciones clásicas y significativas, ¿por qué la elección de “Fuera de mí” como el primer sencillo de este nuevo disco?

—Es un clásico, y si se ponen a pensar desde que fue lanzada ya han pasado 18 años, suficientes para, digamos, hacerle un “cambio de ropa”, además de contar con la interpretación de Ana Torroja, que en muchos sentidos la hizo suya. La canción ahora es mucho más épica gracias a su voz y siento que es una buena carta de presentación para lo que viene.

—¿Cuáles son esas canciones que en tu camino han significado mucho, pero lamentas que no hayan podido trascender a nivel comercial?

—Muchas, no sabría por dónde empezar, pero es importante reconocer que esas canciones, esos ‘lados B’ de los discos podrán no ser sencillos, pero sí lograron quedarse en el corazón de la gente. Por ejemplo, dentro del repertorio que estoy trabajando, una que me dice mucho a mí es “Mentira”.

—¿Por qué?

—Todo mundo ubica la versión en vivo, la que grabé para el MTV Unplugged. Era tan nueva, que si ven el video, notarán que la estoy leyendo (risas). Pero nunca tuvo versión de estudio para disco. La grabé luego para la película “La mujer de mi hermano”, pero ahora haré algo diferente. Reinventada. Ese es el desafío y me emociona.

—Sobre los desafíos, con casi 30 años sobre el escenario (los cumple en 2019), ¿qué tanto cambiaste como persona y qué tanto de eso te transformó en lo profesional?

—Quiero creer que tengo más sabiduría, he aprendido en este largo camino a identificar exactamente lo que quiero…y más importante: Lo que no. Al conocer lo que realmente deseas y lo que no, tienes más posibilidades de tomar el camino correcto, aunque eso no quiere decir que perfecto. A veces funcionan las cosas, a veces no.

—¿Hay algún error doloroso?

—(Silencio) El equivocarse es… fundamental, si no, siempre estaríamos en un camino plano. Hay que caerse, pararse y aprender de esos tropezones. A veces uno está arriba y lo que he aprendido es a ser humilde, porque es en ese instante que se está más cerca de la bajada. Y al revés, cuando estás en el fondo, entender que solamente queda seguir sin perder la ilusión. Así es la vida.

—¿Te llena completamente la música, o te hace falta tantear alguna otra expresión artística?

—Sí, hay una que hago incluso antes de cantar: el dibujo. Tengo mucho material, tanto que me gustaría hacer una exposición, es un paso que se me antoja dar, sin pretensiones más allá que dar a conocer mi amor por ese arte.

Ahora también estoy trabajando en un disco de poemas y relatos que inicié en Cuba. La idea es acompañar cada pieza con animaciones. No canto, solamente leo. Es una cosa completamente alternativa, no para ganar millones ni nada de eso. Es lo que haces para abrir nuevos caminos.

También estoy escribiendo guiones desde hace tiempo y me gustaría llevarlo a alguna producción y así abrirme a nuevos senderos. Llevo 30 años viviendo de la música y me gusta pensar que no se me ha cerrado ninguna puerta… bueno, a mi edad creo que ya no sería contador (risas).

NUEVO DISCO

Nacerá en 2019

El nuevo disco de Beto Cuevas irá naciendo, literalmente, “track por track”.

“Algunas canciones saldrán en plataformas digitales, otras con apoyo de video. La idea que tenemos con la disquera es que salga en el primer trimestre de 2019, parece mucho, pero el tiempo pasa rápido”, remata el chileno. Naturalmente Guadalajara ya está en su agenda cuando el disco esté en el mercado.