El amor en tiempos de pandemia

La creatividad que caracteriza a Romina Sacre no se detiene y pese a que uno de sus principales planes para 2020 era promocionar su libro “Lo sensible no nos quita lo chingonas”, la pandemia causada por el COVID-19 ha puesto en pausa esta agenda, sin embargo, nuevos proyectos han surgido impulsando el ingenio de la reconocida conductora.

Romina Sacre señala que una de las dinámicas que más se ha reforzado ante la contingencia sanitaria es la comunicación a través de redes sociales, siendo Zoom una de las plataformas que más se popularizó y que ahora ella también aprovecha para “encontrar el amor” en tiempos tan complicados.

No es precisamente que Romina esté en búsqueda del amor, sino que se ha transformado en una especie de “Cupido” junto al comediante Mau Nieto para que otras personas olviden un poco el estrés y tengan un buen rato de diversión y la posibilidad de encontrar a su nuevo amor, o al menos, una nueva amistad a través de los juegos de “Be My Quarantine”.

Este programa es producido por Miguel Matus y Rodrigo Nava, quienes a través de Retro Digital Content logran enlazar la conferencia digital entre Romina y Mau Nieto desde Zoom para transmitirse completamente en vivo por YouTube y sumar participantes conforme avanza cada emisión.

“Todo el mundo quiere cotorrear con alguien durante esta cuarentena y lo que hace diferente a este programa es que conoces a la persona —tu posible cita— por Zoom; le hablamos a todo el mundo: mujeres, hombres, a hombres que buscan hombres, a mujeres que buscan mujeres, a los señores. Es como quitarle esa presión a una cita, en donde quieres decir y hacer todo perfecto, quieres quedar bien, pero aquí es través de dinámicas”, expresa la también actriz Romina Sacre.

“Be My Quarantine” debutó el 10 de mayo y el próximo 7 de junio concluirá esta primera temporada que, domingo a domingo a partir de las 20:00 horas, da a conocer la vida de participantes que desean conocer a personas afines a sus gustos y perspectivas de vida.

“Es una gran lección para todas las personas creativas, porque nunca llegará el momento perfecto para hacer un proyecto, tienes que usar lo que tienes en tu manos y sacarle todo el provecho”, afirma Sacre.

Sin presiones

Con la promesa de retomar su gira de promoción y tener a Guadalajara entre sus planes, Romina Sacre resalta el buen recibimiento que ha tenido “Lo sensible no nos quita lo chingonas”, libro en el que refleja su actitud ante la vida lejos de las presiones sociales y los estándares genéricos de la felicidad.

“Este libro lo quería escribir desde hace varios años, con la temática de que no todas las mujeres queremos lo mismo, es horrible que te encasillen, que tengan expectativas sobre ti, que hay una edad en la que se supone que te tienes que casar, tener hijos, tener tu vida resuelta, y ahora también tienes que ser la más guapa, la más ‘fit’, la más espiritual”.

Romina puntualiza que uno de los principales pilares del libro (“Lo sensible no nos quita lo chingonas”) parte de sus experiencias personales y laborales y cómo ha logrado establecer sus propios retos: “Todas estamos en esta búsqueda de ser mejores todos los días y que para llegar realmente a tener un cambio en tu vida en todos los aspectos, tienes que verte tal cual eres, tienes que ser brutalmente honesta contigo. Es un libro súper divertido, fácil de leer, es mi historia y mi proceso personal”.

Agéndalo

“Be My Quarantine” con Romina Sacre y Mau Nieto, cada domingo a las 20:00 horas a través del canal de YouTube RetroStudioMex.