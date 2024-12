El actor Jude Law gana su estrella en el paseo de la fama de Hollywood

Uno de los sueños más anhelados por miles de estrellas de cine se ha cumplido esta vez para el actor británico Jude Law, conocido por sus interpretaciones en películas como El talentoso Sr. Ripley, Cold Mountain y la serie Sherlock Holmes. Ahora, su destacada carrera de más de 30 años en el cine ha sido reconocida y plasmada en la historia.

El pasado jueves, el actor y productor asistió a la ceremonia acompañado de su esposa, sus dos hijos y colegas de la farándula, como la actriz estadounidense Jurnee Smollett, a quienes agradeció por compartir este significativo momento en su vida. Se trata de la estrella número 2 mil 798, ubicada junto a la icónica sala de cine El Capitán y frente al mítico Teatro Chino de Hollywood.

Su legado en Hollywood ahora se encuentra junto a las estrellas como Humphrey Bogart, James Dean, Marilyn Monroe, Audrey Hepburn, Leonardo DiCaprio y Sandra Bullock .

"La necesidad de colaborar es la mayor recompensa de este medio. Algunos de ustedes y muchas otras personas con las que he trabajado durante más de 30 años, quienes me han enseñado, alentado, guiado e inspirado, son la razón por la que tengo esta estrella", expresó Law.

La filmografía del actor abarca una amplia variedad de proyectos cinematográficos como Gattaca (1997), Midnight in the Garden of Good and Evil (1997), Closer (2004) y Captain Marvel (2019). Su papel más reciente fue como el Capitán Garfio en Peter Pan & Wendy (2023).

¿Quién es Jude Law?

Jude Law es un actor británico nacido el 29 de diciembre de 1972 en Lewisham, Londres, Inglaterra. Reconocido por su carisma, talento actoral y versatilidad, ha interpretado una amplia gama de personajes en cine, teatro y televisión. También es considerado un ícono de la moda por su elegancia y estilo. Padre de siete hijos con diferentes parejas, actualmente está casado con Phillipa Coan , una destacada psicóloga de Londres, conocida por su enfoque en sostenibilidad y comportamiento organizacional.

Sin duda alguna es considerado uno de los actores más talentosos de su generación, habiendo ganado premios como el BAFTA y siendo nominado a múltiples galardones a lo largo de su carrera.

