El Titanic, la aventura definitiva de Alan Estrada

Uno de los barcos más famosos y emblemáticos del mundo es el Titanic, un transatlántico que se hundió la madrugada del 15 de abril de 1912, y en el cual perdieron la vida mil 500 personas. El trágico accidente conmocionó a la humanidad y desde hace décadas se han estado realizando investigaciones en torno a los restos que se van consumiendo debido a las bacterias y presión que hay en el fondo del mar.

La mayoría de los que han tenido la oportunidad de observar los restos son científicos y especialistas, además de personalidades como James Cameron, creador del éxito taquillero “Titanic” (1997), quien es un apasionado de la historia de este transatlántico. Pero ahora se ha revelado que afortunados como el influencer y actor jalisciense Alan Estrada, serán parte del programa que lleva por nombre “Titanic Survey Expedition”.

Del 4 al 14 de Julio, “Alan por el mundo”, mote con el que en realidad el público lo conoce y que además es su marca como gestor de contenidos, emprenderá una expedición con la empresa OceanGate que incluye una inmersión a tres mil 800 metros de profundidad a bordo de un sumergible de última tecnología, para visitar los restos del famoso barco.

“Es la primera vez que se invita a civiles -por llamarlo de cierta forma-. Y la empresa OceanGate es la que está organizando esta expedición que como plan tiene varios años y esta es la primera vez que sucederá, aunque se está intentando hacer desde hace un par de años. Son cinco misiones en total, en cada una participan nueve personas”, comparte Alan, quien resalta que a la compañía no le gusta decir la palabra “turistas”, sino emplear “especialistas de misión”, “porque no es un tour, no es un viaje turístico, es una expedición real que tiene como finalidad obtener un mapa 3D del estado actual del hundimiento en todo su esplendor y en todo lo que hay alrededor”.

Conforme pasa el tiempo, los restos se siguen deteriorando, resalta Alan que hay quienes afirman que incluso ya solo les quedarían poco más de 30 años de existencia. Y lo que desean saber es cómo se encuentran ahora, y así también aprovechan para darle oportunidad de vivir la experiencia a las personas que son apasionadas por la historia de este barco. Alan no será el primer compatriota en llegar al lugar donde se encuentran los restos del barco, pues a finales de este mes una mujer de origen mexicano hará la expedición.

La dinámica

El viaje le costó a Alan 125 mil dólares y para poder costearlo, abrió un programa de membresías en su canal de YouTube con contenido exclusivo para los suscriptores que las están pagando, y además se alió con Citibanamex y Corona. El viaje partirá de Saint John, en Canadá. “La expedición dura solo ocho días y en ese tiempo solo hay tres inmersiones, yo solamente formaré parte de una”, enfatiza que la inmersión dura ocho horas, son dos horas en bajar, cuatro para explorar y dos horas más para subir. La preparación para él, considera que será más mental que física.

“Nosotros participaremos activamente, en el sumergible vamos cinco personas, dos especialistas y tres especialistas de misión que somos digamos las personas ‘normales’, tendremos una especie de iPad donde tendremos accesos a la cámaras y también en el sumergible hay una ventana con la visión más grande que existe para esas profundidades. Yo puedo bajar mis propias cámaras para retratar en los videos la experiencia al hacer una expedición de este tipo”. Reitera que el material que él grabe, le pertenecerá. También sabe que la empresa llevará a un grupo de documentalistas para filmar todo lo que suceda.

“Esto marca un parteaguas en la exploración mundial. En menos de dos semanas estaremos escuchando que la primera inmersión sucedió”. El mejor material que se recabe es a través del sumergible con las cámaras que tiene la empresa y según comparte Alan, también tendrá acceso a él. “Lo único a lo que sí no voy a tener acceso es que en caso de que haya un descubrimiento muy importante, o haya algo importante que mencionar, los derechos los tiene reservados la expedición”.

Lo elemental

Debes saber que...