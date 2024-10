El Temach opina sobre Mario Bezares por cederle el premio a su esposa

Tras varios meses de ausencia, Luis Castillejas, conocido popularmente como “El Temach”, se pronunció sobre Mario Bezares, actual campeón de “La Casa de los Famosos México 2”. Comentó acerca del obsequio que Bezares hizo a su esposa, Brenda Bezares, a nivel nacional, indicando que se trata de una deuda que él tiene.

Desde su perspectiva, esta acción es un reflejo de cómo “Mayito” ha sentido una inferioridad a lo largo de los años, encontrando en este gesto una manera de compensar lo que soportó en su matrimonio, especialmente tras las acusaciones de homicidio de Paco Stanley en los años 90.

“¿Vieron a la esposa? Ese es otro arquetipo muy triste. La mujer que recibía mucha atención en su juventud y, al crecer, ya no la recibe… ¿Vieron a la esposa de Mario Bezares diciendo que se iba a casar con un rey y que la perseguían los reyes? Es esa mentalidad que tienen algunas mamás de: ‘yo iba a tener un novio millonario y preferí a tu papá’, pero llevado a un nivel escalado y violento”, afirmó.

Respecto al motivo por el que Bezares entregó el dinero, El Temach argumenta que sus acciones reflejan la forma en que se ha exaltado la figura femenina sobre la masculina, creando una disparidad entre los géneros, en particular hacia las mujeres.

“Esto establece la estructura que siempre menciono: la superioridad femenina y la inferioridad masculina. Por eso Mario Bezares le obsequió su premio a su esposa; siente que está compensando, que está en deuda. Y cuando le caen dos pesos, porque, seamos sinceros, Mario Bezares no ha trabajado en 20 años; debe vivir de regalías y no debe estar tan bien”, expresó.

El Temach también insinuó que Brenda se habría casado con Mario por la fama que tuvo en el programa "Pákatelas". Sin embargo, tras verse envuelto en uno de los escándalos mediáticos más notorios en la historia del país y al ver disminuidas sus oportunidades en el ámbito, eso la habría llevado a reclamarle por sus supuestos años de inactividad laboral.

“Ella debe decirle: ‘No mam**, yo me casé con un famoso, no con un pende**’. Son adictas a la atención, y cuando se casan con un famoso, pero resulta que el famoso ya no tiene la misma relevancia y los nuevos famosos no la toman en cuenta porque ya tiene más de 45, se sienten resentidas, y no es con el sistema, sino con su marido famoso”, concluyó.

BB