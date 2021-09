El Plan sumerge a Laureano Brizuela a los sonidos texanos

“El ángel del rock”, Laureano Brizuela, es un músico de mente abierta, y así lo demuestra con la colaboración que hizo con el grupo El Plan, pues le dio una nueva lectura a su éxito de los años 80 “Sueños compartidos” bajo los acordes de una cumbia texana. Este tema se incluye en el reciente disco de la agrupación llamado “Pa’la pista y pa’l pisto”, el cual ya se encuentra en plataformas digitales y donde hay otros invitados como Bobby Pulido, Pepe Elizondo y Morenito de Fuego.

En entrevista con EL INFORMADOR, tanto Laureano como Jair Alcalá, vocalista de El Plan, hablan de esta colaboración; de hecho es Jair quien cuenta que cuando le mandaron la propuesta a “El ángel del rock”, tuvieron temor de que él no aceptara la invitación.

“Este es un de los grandes temas y de los preferidos del público durante mucho tiempo, una canción que nosotros admiramos y que nos gusta y que por eso teníamos ganas de grabarla, y hoy la estamos presentando porque tenemos el honor de contar con el maestro Laureano Brizuela”, expresa Jair, quien agradece que el rockero les haya dado el sí.

“Nunca sabes con lo que te vas a encontrar cuando te quieres acercar a un artista que tiene la trayectoria como la del maestro Laureano y con un talento como el que tiene, pero nosotros siempre hemos sido aventados y lanzados, no nos detiene nada, y pues total, lo peor que podría pasar es que nos dijera que no, y ya, pero todo lo contrario, nos quedamos muy sorprendidos en el buen sentido, pues además de ser un súper artista, es una gran persona abierta a las propuestas nuevas”. Y es que Jair remarca que, hasta hace unos años, los representantes de los géneros musicales no se daban la oportunidad de experimentar y fusionarse.

Por su parte, Laureano recuerda que en los últimos 30 años de carrera no había hecho muchas colaboraciones con otros artistas, “siempre he sido muy selectivo con este tipo de ondas y tratando de no dejarme influenciar, como bien lo dijo Jair, venimos de una estructura bastante tradicional, aunque yo sufrí de eso cuando quería acercarme al mundo del rock en Argentina y los porteños decían que si no era de Buenos Aires, no podía serlo, como que se adjudicaban la camiseta del rock and roll”.

Y el rock es una cultura gigantesca, resalta, “yo siendo un chiquillo, oía los discos que llegaban de los Beatles y la música inglesa orientada hacia el rock, aunque mis principios en Argentina fueron en la balada hasta que salí del país, empecé a producir, dejé de cantar seis años y decidí que iba a volver a México con el proyecto de la música que quería hacer, que era el rock en español, pero nada que ver con el rock nacional de allá (de su país)”.

Sin embargo reconoce que hoy día hay una exposición muy grande de los géneros musicales en las redes sociales. “No necesariamente todas son juntables, yo todavía sigo teniendo mis objeciones, yo no podría hacer nada con un reggaetonero, porque no estoy acostumbrado a hacer canciones con dos teclas, necesito orgánicamente a la banda, a mis músicos, de la misma manera que en el género de Jair, que ni siquiera es norteño, más bien texano. Analicé mucho la música de ellos y tienen un espíritu alternativo, están haciendo cosas que no tiene nada que ver con las bandas del Norte del país”.

Resalta Laureano que en principio aceptó la idea de que hicieran una nueva versión, luego cuando le mandaron el demo y se enganchó con la propuesta total, le surgió cierto temor de cómo integrarse para no desentonar con la idea propuesta, sin embargo, se respetó la esencia de la versión original pero agregándole este aire de actualidad de los sonidos texanos.

La reflexión que sacan ambos artistas es que hoy está latente la posibilidad de quitarse los prejuicios y las ataduras sociales para experimentar en la música y traer a las nuevas generaciones temas tan emblemáticos como lo es “Sueños compartidos”.

