"The Bear", la famosa serie de Hulu protagonizada por Jeremy Allen White y Ayo Edebiri ya está lista para lanzar su tercera temporada, en dónde veremos la continuación sobre el nuevo espacio que Carmy está construyendo para cumplir su sueño.

¿Qué pasará en la nueva temporada de "El Oso"?

Este próximo 27 de junio se liberará la continuación de la historia donde Carmy, Sidney y Richie vivirán la presión de brindar un servicio de excelencia en su renovado restaurante. Podemos encontrar fricción y estrés entre nuestros protagonistas pues el tráiler ya revela algunas señales de lo que se tratará, incluso se muestra a Richi diciéndole a Carmy, "Me están maltratando".

"Nuestros chefs han aprendido que cada segundo cuenta, pero está temporada descubriremos si tienen lo necesario para llegar al mañana" comparte FX. La tercera temporada la tercera temporada se caracterizará por una fuerte tensión entre el equipo producto de el entorno cambiante de la industria de los restaurantes.

Allen compartió detalles sobre lo que veremos en esta nueva entrega, y esto fue lo que dijo:

"Parece que va a haber un nuevo menú fijo que será para el restaurante. Vamos a regresar a esa atmósfera de cocina operativa que experimentamos en la primera entrega".

Mientras que el presidente de FX, John Landgraf comentó a Variety que "aunque los episodios están separados, cada temporada tiene una vibra completa, por lo que decidimos no cambiar lo que ya habíamos puesto en marcha. Incluso si pudiéramos, no creo que lo cambiaríamos ahora".

¿Quienes forman parte del elenco?

Abby Elliott, Lionel Boyce, Liza Colón-Zayas, Matty Matheson, Oliver Platt y Molly Gordon también forman parte del elenco de esta temporada. Los productores ejecutivos Christopher Storer, Matheson, Josh Senior, Joanna Calo, Cooper Wehde, Tyson Bidner y Hiro Murai, junto a Courtney Storer como productora culinaria, respaldan la serie.

"El Oso" tendrá cuarta temporada

Todavía no se anuncia el lanzamiento de una cuarta temporada, FX no ha confirmado nada, pero The Hollywood Reporter ya ha adelantado que el oso fue renovada para una cuarta entrega, la cual ha sido firmada consecutivamente con la tercera.

BB