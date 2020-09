El Emmy rompe la cuarentena

“Bienvenidos a los ‘Pandemmy’. El mundo podrá encontrarse en un instante horrible, pero la televisión está en su mejor momento”. Con esa broma a su más puro estilo, Jimmy Kimmel abrió la entrega número 72 de los premios a lo mejor de la pantalla chica, una que se quedará para la historia por la carencia de alfombra roja, público asistente y elencos reunidos.

Pero estos Emmy tan peculiares permitieron mostrar otro lado de la industria y la tecnología.

Solidaria, de buen humor y haciendo más de 130 conexiones para que los triunfadores y uno que otro invitado especial diera su discurso de agradecimiento. La “ceremonia” se llevó a cabo en el Staples Center de Los Ángeles, California. “En lugar de traer a los nominados a la fiesta, nosotros vamos a su casa”.

En la rama de comedia, “Schitt’s Creek” arrasó la categoría. Se llevó Serie, Actriz y Actor principal, Actriz y Actor secundario, dirección y guion. Dan Levy, actor y escritor en la serie, escribió en su Twitter que “la esencia de nuestro show lo transformador que es el amor y el apoyo, algo que es más necesario que nunca en los tiempos que vivimos”.

“Watchmen”, de HBO, hizo válido el pronóstico de favorita ganando las estatuillas a Mejor miniserie, Actriz (Regina King), Actor de reparto (Yahya Abdul) y guion.

En el campo del drama, “Succession” se alzó con la categoría reina de la velada, a Mejor serie.

También obtuvo los premios a Actor (Jeremy Strong), Guion y Dirección. Una agradable sorpresa fue Zendaya, quien se llevó el Emmy a Mejor actriz por su soberbia actuación en “Euphoria”.

Entre lo memorable, una breve reunión del elenco femenino de “Friends”: Jennifer Aniston, Lisa Kudrow y Courteney Cox, quienes hicieron suspirar a más de uno con su breve aparición a cuadro. Y para el resto de la industria del entretenimiento una lección de cómo podrían ser las entregas de premios venideras.

Lista de ganadores

Noche de ensueño para la canadiense “Schitt’s Creek”

Mejor actriz en una serie de comedia: Catherine O’Hara/“Schitt’s Creek”.

Mejor actor principal de comedia: Eugene Levy/“Schitt’s Creek”.

Mejor guion de comedia: Daniel Levy/“Schitt’s Creek”.

Mejor dirección de comedia/Andrew Cividino y Daniel Levy/“Schitt’s Creek”.

Mejor actor secundario de comedia: Daniel Levy/“Schitt’s Creek”.

Mejor actriz secundaria de comedia: Annie Murphy/“Schitt’s Creek”.

Mejor serie de comedia/“Schitt’s Creek”.

Mejor Late Show/“Last Week Tonight with John Oliver”.

Mejor actriz de miniserie: Regina King/ “Watchmen”.

Mejor actor de miniserie: Mark Ruffalo/“La innegable verdad”.

Mejor guion de miniserie: Damon Lindelof y Cord Jefferson/“Watchmen”.

Mejor dirección de miniserie o película para televisión: Maria Schrader/ “Unorthodox”.

Mejor actor secundario de miniserie: Yahya Abdul-Mateen II/“Watchmen”.

Mejor actriz secundaria de miniserie: Uzo Aduba por “Miss America”.

Mejor miniserie: “Watchmen”.

Mejor reality: “RuPaul’s Drag Race”.

Governors Award para Tyler Perry.

Mejor guion de drama: Jesse Armstrong/“Succession”.

Mejor dirección de serie dramática: Andrij Parekh/“Succession”.

Mejor actor secundario de drama: Billy Crudup/“The morning show”.

Mejor actriz secundaria de drama: Julia Garner/“Ozark”.

MEJOR SERIE DRAMÁTICA

El premio principal de la noche fue para “Succession”, una serie de HBO que fue ganando terreno en la audiencia de Estados Unidos y tuvo como premio este reconocimiento superando a series posicionadas como “Better call Saul”, “The Crown”, “Killing Eve”, “El cuento de la criada”, “Ozark”, “The Mandalorian” y “Stranger Things”. El premio fue recibido por Jesse Armstrong (centro).

MEJOR ACTRIZ DE DRAMA

Zendaya por “Euphoria”. “Gracias a todas las mujeres increíbles en esta categoría, a HBO, a la academia, a mi familia y todo el elenco. Es un momento raro para estar celebrando pero sé que es un momento importante para los jóvenes”. Esta serie retrata la vida de un grupo de adolescentes y es dirigida por Sam Levinson.

MEJOR ACTOR DE DRAMA

Jeremy Strong por su rol protagónico en “Succession”. “Agradezco a las personas que me ayudaron y me guiaron hasta esto, que creí que era imposible (...) Todo lo que quería era un libro tan bueno que me llevara el resto de mi vida hacerlo; eso es todo para mi, lo comparto con ustedes, muchas gracias”. Esta serie está dispobible en la plataforma de HBO.

SE IMPONE

En una entrega marcada por las medidas sanitarias correspondientes, la serie “Schitt’s Creek” fue una de las más ganadoras. En la imagen se aprecia el reconocimiento de una de las siete categorías que fue entregado a Eugene Levy, quien junto a Daniel Levy prácticamente se terminaron todas las palabras de agradecimiento por el trabajo hecho a lo largo de las seis temporadas.

