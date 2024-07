El Diablo Viste a la Moda 2: ¿Qué diseñadores vestirían a los personajes en 2024?

La primera película de "El diablo viste a la moda" entró en la memoria de cinéfilos por su trama ingeniosa, bien escrita y llena de recursos y... por los vestuarios diseñados por Patricia Field. Por ello, tras los rumores de que Disney estaría trabajando en una secuela de esta historia, hay mucha expectativa con respecto a los diseñadores que podrían vestir a los personajes, especialmente Miranda Priestly y Emily Charlton, quienes serían las protagonistas de esta supuesta historia. Basándonos en sus personalidades, hurgamos en qué vestirían los personajes si la historia se hubiese filmado en este presente.

Estas son las posibilidades por personaje

Miranda Priestly

La primera película muestra a Miranda como la persona más importante en el mundo de la moda. Después de que intentaran eliminarla de la dirección de la revista, Priestly renace de las cenizas de su matrimonio y demuestra que no hay ser más determinado y dominante en el rubro. Por ello, se especula que podrá vestir Dior, por su diseño femenino, elegante y práctico. Así mismo, es posible verla vistiendo Erdem o Phebe Philo, marcas de lujo, llenas de esplendor refinado y definidamente atemporal; sin dejarse llevar por las tendencias del momento.

Emily Charlton

Quien apareciera como la asistente de Miranda en la primera película, Emily está al tanto de cada paso que dan las tendencias del momento. La Semana de la Moda, las redes sociales y el estilismo deberían de mostrar piezas más arriesgadas y el uso de maquillaje como accesorio apuntalador de cada outfit. Nos encantaría verla con looks de pasarela de diseñadores. Quizá Louis Vuitton, Vivienne Westwood o incluso Jacquemus. La vanguardia justo al límite del look aceptado en una oficina.

Andy Sachs

Si bien Andy es la protagonista de "El diablo viste a la moda", la secuela probablemente la pasará de largo. De igual forma, es de entre los personajes mencionados, el que menos interés tendría por vestir algo que se pueda identificar fácilmente. Aunque hay que decir que ya no vestiría sus jeans con cuello de tortuga. Es posible que actualmente, con su profesión, vista básicos elevados de Ami Paris o The Row, mucho Levis y quizá algo no tan atrevido de Diesel.

