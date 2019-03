"El Buki" conquista con amor y desamor

La música es un lenguaje universal que entiende y desarrolla a la perfección Marco Antonio Solís. A través de sus letras que hablan de amor y desamor, ha conectado con generaciones enteras que han arropado sus canciones como parte del soundtrack de sus vidas. No por nada el público tapatío fue muy receptivo de la velada de anoche en el Estadio 3 Marzo donde “El Buki” ofreció sus más importantes éxitos con su gira “Todos somos más” que también le da nombre a su reciente álbum.

Aunque el show estaba pactado para que comenzara a las 20:00 horas, fue a las 20:45 cuando “El Buki” apareció ante los tapatíos, abriendo la velada con la canción “Está en ti”, para después proseguir con “Dios bendiga nuestro amor”.

La noche continuó con “Se va muriendo mi alma” y para mover el cuerpo, “Tú me vuelves loco”, donde el cantante se acompañó de su grupo de bailarinas, este tema fue la antesala para presentar al primer invitado de la noche: José Madero, ex integrante de Pxndx, interpretó con Solís “Nada que me recuerde”.

Marco Antonio Solís, acompañado por sus hijas. EL INFORMADOR / F. Atilano

Marco Antonio Solís se caracteriza por ser bondadoso en el escenario y brindar mensajes cálidos a la audiencia, como luchar por los sueños, por ejemplo, para muestra sus hijas Marla y Alison, quienes lo acompañaron para interpretar “Dónde estará mi primavera”, como orgulloso padre, dijo que sus hijas están comenzado sus trayectorias y que espera que les vaya de la mejor manera, pues es su sueño hacer carrera en la música.

Otros éxitos que se escucharon durante la velada fueron “Morenita”, “Antes de que te vayas” y “Sigue sin mí”. Y entonces apareció el tercer invitado de la noche, Remmy Valenzuela, quien, con acordeón, interpretó “Viva el amor”. Hay que decir que fue uno de los talentos más aplaudidos de la noche.

“No hay distancias para el verdadero amor”, dijo Marco Antonio, quien expresó que este sentimiento es el más puro y sincero en el ser humano y así dio paso a “Mi eterno amor secreto”. Ya encaminada la noche siguieron otras melodías como “Yo te necesito” y “Tu cárcel”, éxito que hiciera famoso con Los Bukis.

Bien acompañado

Como plato fuerte, “El Buki” dejó tres ases bajo la manga, tres divas famosas y talentosas, con la tapatía Paty Cantú cantó “Ya te olvidé”, hit que hiciera famoso Rocío Dúrcal y después Yuridia. Luego llegó el turno de la chilena Mon Laferte con quien deleitó “Invéntame” y cerró con Edith Márquez, para ella eligió el éxito “Basta ya”, que fue un boom con Olga Tañón y después con Jenni Rivera. La cereza del pastel que entregó “El Buki” fue “Si no te hubieras ido”.