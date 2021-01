Eiza González estalla tras ser criticada por responder en inglés

Eiza González fue criticada por responder en inglés a medios hispanos cuando intentaron hacerle una entrevista, por lo que la actriz decidió romper el silencio y contestar.

Todo comenzó cuando algunos reporteros intentaron detener a Eiza González por las calles de Los Ángeles para hacerle algunas preguntas personales sobre su situación actual. Fue a través de un video de “El Gordo y la Flaca” que se le criticó por responder en inglés: “Se le olvidó el español”.

Ante esto, Eiza aclaró a través de redes sociales que este tipo de prensa “sólo tiene lado de la historia”.

“Generalmente no respondo mensajes como este. Pero para que vean como sólo tiene un lado de la historia. No hay que creer todo lo que hacen en esos programas de chismes. Y verás uno. Por qué no respondo”, escribió González a través de Twitter.

Detalló, además, que había pedido sana distancia a los reporteros debido a la pandemia, y lo único que dijo fue para agradecer a la persona que pidió respeto hacia la actriz.

Eiza González se lanza contra “El Gordo y la Flaca”

Además, la actriz y cantante señaló directamente a “El Gordo y La Flaca”, acusándolos de “bullying”.

“No tengo obligación porque alguien me acose y me haga bullying en la calle que tenga que hablar de mi vida personal. Xq los de @ElGordoyLaFlaca no comparten el comportamiento de su reportera abusiva”, finalizó.

Durante los últimos meses, Eiza González ha sido tema de conversación tras ser vista con el actor Timothée Chalamet y el modelo Dusty Lachowicz.

A finales de diciembre de 2020, González compartió un video con sus fans donde reconoció los momentos emocionales difíciles que ha vivido a raíz de las críticas por su trabajo, aspecto físico y la forma en cómo es vista por la farándula.

“No somos farándula, somos personas y tenemos traumas”, dijo en el video.

