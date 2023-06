El cantante de Grupo Firme, Eduin Caz ya conoció a su tercer hijo llamado Christian Oswaldo, la emoción se le veía al intérprete y como de costumbre los famosos siempre dando de qué hablar como tal lo fue con él cantante regalando un costoso detalle a su hijo. ¿Qué regalo le obsequió a su niño?

Empecemos por describir la marca del coche, debido que además de ser muy costosa es de nombre prestigioso, pues una carriola Dior no es para cualquiera se mira claramente cada uno de los detalles y terminaciones de la misma. Como de costumbre el artista no perdió la oportunidad de presumir el lujoso regalo que le costó alrededor de 8 mil dólares, según lo que comentan y afirman en redes sociales.

Sin embargo, algunos aseguran que no dejó pasar el momento para demostrar su poder económico, misma acción que suele hacer cuando compra autos u otros obsequios de lujo, un ejemplo de ello es su avión privado.

“Pues tiene dinero que aproveche”, “El que nunca tuvo y llega a tener locos y creídos se han de volver”, comentarios que los usuarios al ver el video no dejaron pasar por desapercibido el momento de opinar.

“Muchas felicidades a los nuevos papás, que Dios los bendiga y los proteja y les mande muchas bendiciones” “Cada quien quisiera darle lo mejor a nuestros hijos y a veces no se puede y no está mal que él no haga, pero también que cumpla con su deber de padre estar con él porque también uno de hijo necesita que papá esté presente en todo", positivos mensajes que se leyeron para el cantante.

Finalmente, también otros señalaron que los regalos costosos no hacen mejores personas, por lo que será fundamental el vínculo que tenga con el bebé.

Por último, cabe recordar que la separación de Eduin Caz con su pareja se dio en medio de rumores de infidelidad y se cree que la situación no tiene punto de retorno aunque Daisy Anahi, la influencer que dio a luz al tercer hijo de la pareja, tampoco ahorró en gastos para la decoración del cuarto de su hijo, según mostró en las redes sociales.

