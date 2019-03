Edith, la hermana de Yalitza Aparicio, expone su talento musical

Antes de la fama de la actriz estelar de "Roma", Yalitza Aparicio, su hermana ya tenía rato dedicada a la cantada en su natal Tlaxiaco, Oaxaca; asistía a palenques, fiestas de los pueblos y amenizaba bares con su voz privilegiada, sin ser artista profesional.

Yalitza nunca se imaginó ser estrella de cine. "¡Nunca, nunca!, de hecho nos da mucha risa porque quien ha sido explayada en ese sentido he sido yo, y ella a lo que se inclinaba era más a otras cosas; la lectura, la poesía, la pintura (...) Nunca dijo que quería ser actriz", contó Edith Aparicio Martínez a El Universal.

Edith detalló que por su vena corre la sangre artística: "He ido a cantar, a bailar, me gusta mucho, me contratan seguido, voy a donde me inviten o donde me paguen", expuso. En su recién creado canal de YouTube se identifica como Edith Luna Aparicio y ha posteado varias melodías que interpreta con guitarra o música de mariachi.

Al momento tiene ocho canciones, entre las que destacan "Ya lo sé", que canta en un festival escolar al ritmo de mariachi, enfundada en un traje regional de la etnia Triqui. También la canción zapoteca del Istmo "La Martiniana" —cuya autoría se atribuye al extinto escritor Andrés Henestrosa—, acompañada de un guitarrista, video que subió a la red social el 27 de febrero y que al momento tiene cinco mil 933 vistas.

De inmediato se generaron los comentarios: "Muy buena voz y canciones. Felicidades", "Edith hermosa, cantas hermosísimo, trata de hacer la grabación en un lugar, no tan abierto, para que no haga eco tu voz, en mi humilde sugerencia. Felicidades!!!!!". "Mis respetos la verdad se la rifa esa chica, súper bien un saludos desde Monterrey ", "Hermosa voz. Espero verte pronto en tv con disco. Me declaro fan de las Aparicio Martinez", son parte de los comentarios que se han vertido en YouTube.

Melodías como "Golpes de pecho" la interpreta montada en un caballo y en un palenque de una localidad de la región Mixteca.

Es la vena artística de la otra Aparicio, quien se pone de nombre artístico Edith ApaMar y que ahora explora el mundo del espectáculo, en el cual brilla con luz propia su hermana Yalitza.

JB