El ídolo británico del pop Ed Sheeran compareció este viernes ante un tribunal de Londres. Fue demandado por dos compositores que lo acusaron de plagio en su canción más famosa "Shape of you".

Vestido elegantamente, el artista se presentó ante la Alta Corte de la capital británica en el primer día de un juicio que se supone durará tres semanas.

Sami Chokri y Ross O'Donoghue declararon que Ed sheeran se inspiró parcialmente de su tema "Oh Why" para la melodía de su éxito mundial "Shape Of You", canción más vendida del mundo en 2017.

Las dos canciones sonaron el viernes en la sala presidida por el juez Antony Zacaroli. Para el abogado de los demandantes, Andrew Sutcliffe, "la similitud" entre ciertos pasajes "es sorprendente", son "casi idénticos".

"Sheeran tiene sin duda mucho talento, es un genio. Pero también es una urraca", añadió, refiriéndose al pájaro acusado de ser un ladrón.

"Toma prestadas ideas y las mete en sus canciones, a veces lo admite, a veces no", afirmó. "Depende de quién seas y de si cree que puede hacerlo impunemente", agregó.

El abogado subrayó que sus clientes son "compositores de gran talento, que merecen el mismo respeto que cualquier otro artista y el reconocimiento debido".

Sheeran y sus compositores, Steven McCutcheon y John McDaid, negaron las acusaciones. En mayo de 2018, los tres habían pedido a la Alta Corte que se dictaminara que no se habían infringido los derechos de autor.

Dos meses más tarde, Chokri y O'Donoghue iniciaron a su vez un procedimiento judicial contra ellos.

Los pagos por derechos de autor de "Shape of You", estimados en 20 millones de libras (26 millones de dólares, 24 millones de euros) según el periódico The Telegraph, fueron suspendidos por el organismo que los gestiona.

En 2017, Ed Sheeran también fue el artista más vendido del mundo, según la Federación Internacional de la Industria Fonográfica (IFPI), con su tercer álbum "Divide", que incluye el single "Shape of You".

IG