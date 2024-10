Iron Maiden es una de las bandas más representativa dentro del género heavy metal, y si bien la mayoría de los fanáticos o personas que conocen a la banda de manera superficial asocian al grupo británico con el popular Bruce Dickinson, con motivo de su muerte, se debe reconocer a Paul Di’Anno, quien fue el primer vocalista con el que se lanzaron dos discos.

Con un estilo crudo y su voz agresiva, Paul Di’Anno, fallecido este 21 de octubre a los 66 años, ayudó a definir el sonido inicial de la banda en sus dos primeros álbumes: "Iron Maiden" de 1980, y "Killers", de 1981.

Aunque, de acuerdo con los fanáticos más apasionados, hay varias canciones memorables en esa época, la que más destaca como la mejor de Iron Maiden con Paul Di'Anno como cantante es "Phantom of the Opera".

La inteligencia Artificial (IA) explica que, lanzada en el álbum debut homónimo de la banda en 1980, "Phantom of the Opera" es una canción que encapsula la esencia del Iron Maiden de sus primeros momentos. Con una duración de más de siete minutos, esta composición ofrece un recorrido musical lleno de cambios de ritmo, secciones instrumentales complejas y una energía que no deja indiferente a nadie. De hecho, desde el inicio de la canción se puede apreciar la combinación de la técnica de la guitarra de Dave Murray y la destreza de Steve Harris en el bajo, creando una atmósfera sombría que complementa perfectamente la voz áspera de Di'Anno.

 

La interpretación vocal de Paul Di’Anno en "Phantom of the Opera" se caracteriza por su fuerza y actitud punk, lo que aporta una intensidad que se siente original para aquellos años. Además, las letras inspiradas en la novela del escritor francés Gaston Leroux ofrecen un toque de dramatismo a la canción. Es en esta mezcla de agresividad y complejidad donde se puede distinguir el impacto más rudo de Di'Anno en el sonido de la banda, un enfoque más directo y menos operístico, en comparación con lo que vendría después con Dickinson, quien es el cantante de la banda en la actualidad y quien llegó a esta para reemplazar al primero en 1982.

Aunque la banda evolucionó hacia un sonido más melódico con Bruce Dickinson, las contribuciones de Paul Di’Anno en las primeras etapas de Iron Maiden son muy importantes para comprender la evolución del heavy metal hasta lo que conocemos hoy en día. "Phantom of the Opera" no solo destaca por ser una de las mejores canciones de esa era, sino que también sigue siendo un clásico que Iron Maiden interpreta algunas veces en sus conciertos.

