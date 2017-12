Dustin Hoffman estalla por preguntas sobre denuncia de abuso

Una conferencia por el 20mo aniversario de la película "Wag the Dog" ("Escándalo en la Casa Blanca") se tornó colérica el lunes cuando el moderador John Oliver confrontó a Dustin Hoffman sobre denuncias de acoso sexual.

Hoffman, aparentemente sorprendido, se puso a la defensiva al ser interrogado por el anfitrión del programa "Last Week Tonight" de HBO. El actor explicó que la acusación era de hace 40 años.

"No me encanta esa respuesta tampoco", le dijo Oliver.

"¿Qué respuesta quieres?", contraatacó Hoffman. El actor sostuvo que no hizo nada malo.

La actriz Anna Graham Hunter ha dicho que Hoffman la manoseó y le hizo comentarios inapropiados cuando ella era una pasante de 17 años en el plató de la película para TV de 1985 "Death of a Salesman" ("Muerte de un viajante").

Hoffman había dicho previamente en un comunicado que el incidente "no es un reflejo de quien soy", lo que Oliver aprovechó y llamó una "mala excusa".

"Es un reflejo de quien eras", agregó. Y Hoffman se quejó: "Me has expuesto aquí".

La discusión ocurrió durante la conferencia en el 92nd Street Y de Manhattan. En el escenario, además de Oliver y Hoffman, estaban Robert De Niro, la productora Jane Rosenthal y el director Barry Levinson.

"No me produce ningún placer tener esta conversación", dijo Oliver. Y refiriéndose a Hoffman, agregó: "Pero tú y yo no somos las víctimas acá".

AJB.