Duolingo se burla de canción de Emilia Pérez tras su triunfo en los Óscar

Este pasado 2 de marzo se celebró la edición 97 de los Premios Óscar, una noche que estuvo marcada por momentos emocionantes e inesperados, aunque sin duda, los que han dado más de qué hablar fueron los triunfos de la película Emilia Pérez en las categorías de Mejor Actriz de Reparto para Zoe Saldaña y Mejor Canción Original con el tema “El Mal".

"Emilia Pérez", dirigida por Jacques Audiard y protagonizada por Karla Sofía Gascón, Zoe Saldaña y Selena Gómez, consiguió una hazaña poco común en la gala de premios: tener dos canciones nominadas en la misma categoría. Aunque "Mi Camino" también competía, finalmente "El Mal" se llevó la estatuilla dorada.

Los compositores Clément Ducol, Camille y el propio Audiard lograron imponerse sobre fuertes rivales como Elton John y Diane Warren. Sin embargo, el triunfo del tema no fue bien recibido por muchos espectadores y usuarios de redes sociales, quienes criticaron la dicción en español de algunos de los intérpretes.

Ante ello, y en medio del aluvión de reacciones, la cuenta oficial de Duolingo en redes sociales no dejó pasar la oportunidad para sumarse al debate con una publicación que generó miles de interacciones. La aplicación educativa de idiomas, que también ha sido conocida por su humor particular en redes sociales, publicó el siguiente comentario: “Introducimos 'El Mal' de Emilia Pérez al curso de música porque no podíamos ponerla en el curso de español. #Oscars2025”

El post rápidamente se volvió viral, acumulando más de 17 mil reacciones y numerosos comentarios de usuarios que tomaron con humor la ironía de la aplicación.

Muchos señalaron que la pronunciación de los miembros del elenco en español fue uno de los puntos más criticados de la película, por lo que el comentario de Duolingo resultó especialmente acertado para quienes cuestionaban la elección de la canción como ganadora.

Sin duda, la controversia en torno a "Emilia Pérez" sigue generando debates, y Duolingo supo capitalizar el momento con un comentario que quedará en la memoria de esta edición de los Oscar.

