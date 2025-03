Los mejores memes de los Oscar 2025

Tras los Oscar 2025 los usuarios de redes sociales no dejaron pasar la oportunidad de convertir la gala en un espectáculo de humor, reaccionando a los momentos más inesperados, los discursos más emotivos y, por supuesto, los looks más llamativos de la alfombra roja.

Memes de los Oscar 2025



El momento incómodo de Clément Ducol, Camille y Jacques Audiard



Clément Ducol, Camille y Jacques Audiard, ganadores por la canción ‘El Mal’ de Emilia Pérez, que triunfó en la categoría de Mejor Canción Original, protagonizaron uno de los momentos más comentados de la noche. Tras recibir el premio y dirigirse al público con el tradicional discurso, decidieron cantar espontáneamente. Los usuarios en redes sociales no tardaron en convertirlo en el nuevo meme del año.

La compositora de El Mal en su discurso de aceptación #Oscars pic.twitter.com/SPUR96f0zk— Migue (@sinbuenostuits) March 3, 2025

Emilia Pérez gana a ‘MEJOR CANCIÓN ORIGINAL’ con el ‘EL MAL’ y solo me viene esta escena a la mente: #Oscars2025 pic.twitter.com/Seg5CwicqJ— Yadier ッ (@yadier_ortiz) March 3, 2025

JAVIER IBARRECHE EN TV AZTECA DICIENDO QUE GANO EL MAL, PERO EL MAL GUSTO JAJAJJA LO QUIERO MUCHO SE LA HA PASADO TIRANDOLE A EMILIA PEREZ Y ME PARECE PERFECTO pic.twitter.com/ZKhHdyCj8Z #Oscars2025 #Oscars— faty ☾ (@bubblegumhxrt) March 3, 2025

wey los de Emilia Perez cantando su canción toda meada y Mick Jagger atrás así pic.twitter.com/CS3SZIGOBS— capitana maribel (@birdsinmymouth) March 3, 2025

Cuando la señora francesa de Emilia Pérez empezó a cantar pic.twitter.com/8rU1w6fGaq— ��Eduardo Lima Águila�� (@lalo_lima) March 3, 2025

El vestido que se robó la atención



Cada entrega de premios tiene al menos un atuendo que desata una lluvia de memes, y este año no fue la excepción. Timothée Chalamet fue uno de los protagonistas que llamó la atención en esta ocasión, ya que su atuendo con colores llamativos hizo que los usuarios lo compararan con la caricatura de Jorge el Curioso

El momento bochornoso para Karla Gascón

Definitivamente, uno de los momentos más bochornosos para Karla Sofía Gascón, protagonista del filme Emilia Pérez, fue cuando el maestro de ceremonias de la noche, Conan O'Brien, hizo un comentario divertido en relación con los polémicos tuits viralizados de la actriz, diciendo lo siguiente:

“Karla, si vas a tuitear sobre los Oscar esta noche, mi nombre es Jimmy Kimmel”, a lo que Gascón solo sonrió.



Karla Sofía Gascón after that Conan O'Brien joke #Oscars2025 pic.twitter.com/keYBrV56R4— Kyler (@kylermcd) March 3, 2025

Acaban de humillar públicamente en los Oscars a Karla Sofía Gascón (Emilia Pérez):



�� "Anora usa la palabra con f 479 veces. Eso es más que el récord establecido por el publicista de Karla Sofía Gascón... Karla, si vas a tuitear sobre el #Oscar esta noche, mi nombre es: Jimmy… pic.twitter.com/alCqSOLj6j— Cartoons On The Moon (@CartoonsOTMoon) March 3, 2025

La derrota de 'Emilia Pérez'



Sin duda alguna, uno de los momentos más épicos de la noche fue la serie de derrotas de Emilia Pérez , que perdió en 11 de sus 13 nominaciones. La película no logró imponerse en algunas de las categorías más importantes, como Mejor Película, Mejor Dirección y Mejor Actriz Principal, donde competía Karla Sofía Gascón.

Ante esta noticia, los usuarios de redes sociales reaccionaron con comentarios sarcásticos y divertidos sobre la derrota del filme.

Karla Sofia Gascón viendo en el escenario a sus dos peores enemigos: Selena Gómez y Samuel L. Jackson, un negro: pic.twitter.com/0PpjCyNwnB— marianaa (@rekinovia) March 3, 2025

Perdió Demi Moore… y también Karla Sofía Gascón #Oscars pic.twitter.com/xsO0TibRQ4— Régulo Millán (@regulovalentin) March 3, 2025

El público, sobre todo el mexicano, agradeció que Emilia Pérez no ganara en la categoría de Mejor Película Extranjera y que, en su lugar, triunfara la película brasileña I'm Still Here, marcando el primer premio Oscar para este país.

Todo México en este momento https://t.co/VCGPCDXy6F— Fabs Santiago (@fabsantiagocine) March 3, 2025

Mexicanxs y brasileñxs cada vez que Emilia Perez pierde algo pic.twitter.com/BKMbG5gHFJ— Dan (@DanieMct) March 3, 2025

Yo dándole like a todos los tweets que le tiran hate a emilia perez pic.twitter.com/TwvgnUj8ly— Carmen �� will see cage the elephant (@lucidparade) March 3, 2025

Nosotrxs el año pasado con Francia por Anatomía de una caída// este año por Emilia Pérez pic.twitter.com/iybEi5C1Aa— ��Eduardo Lima Águila�� (@lalo_lima) March 3, 2025

En la categoría de Mejor Actriz de Reparto, Zoe Saldaña del filme 'Emilia Pérez' le “arrebató la estatuilla dorada” a la actriz ‘Margaret Qualley’ de la película ‘La Sustancia’, en la categoría de mejor actriz de reparto.

Por otro lado, llegó uno de los triunfos más esperados, que fue para la película ‘Flow’ , dirigida por Gints Zilbalodis, en la categoría de Mejor Película Animada. Ante esto, los usuarios de redes celebraron la gran victoria.

El gato de FLOW en el Afterparty #Oscars2025 pic.twitter.com/A6FOTQCWQL— TerrorActo (@TerrorActo_) March 3, 2025

Por acá ya estamos listos para ver una entrega más de los #Oscars2025



Todo para #Flow!

��⬛���� �������� @gintszilbalodis pic.twitter.com/8skyFXwPEe— Pablo Andrés (@PabloAndresLP) March 2, 2025

Desde momentos incómodos hasta reacciones inesperadas, l os Oscar 2025 nos regalaron no solo grandes triunfos cinematográficos, sino también una noche llena de memes que seguirán circulando en redes por mucho tiempo.

