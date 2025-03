La ceremonia de los premios más prestigiosos de la Academia, los Oscar, se llevaron a cabo este domingo 2 de marzo en el Dolby Theatre de Hollywood, en la ciudad de Los Ángeles, sorprendiendo a muchos espectadores cuando la película Anora del director Sean Baker arrasó con algunos de los premios más importantes, convirtiéndose en la ganadora de la noche.

En total, Anora se llevó 5 galardones:

Mejor Guion Original

Mejor Edición y Montaje

Mejor Director

Mejor Actriz

Mejor Película

Dentro de estos galardones, uno de los más destacados es el premio a Mejor Actriz, otorgado a Mikey Madison, una actriz de tan solo 25 años que comenzó su carrera con pequeñas apariciones en algunos cortometrajes. Fue en 2014 cuando consiguió su primer protagónico en Liza, Liza, Skies are Grey, a los 15 años.

En 2016 protagonizó la serie Better Things, donde interpretó a la adolescente Max Fox, para dos años después regresar a la pantalla grande en Monster y Nostalgia. Sin embargo, fue su trabajo en televisión lo que le valió el reconocimiento.

En 2019 incursionó en el doblaje prestando su voz para The Addams Family; además, tuvo la gran oportunidad de trabajar bajo la dirección de Quentin Tarantino en la comedia dramática de época Once Upon a Time in Hollywood, en la que interpretó a Susan Atkins, siendo este un gran año para su carrera. En 2022 se adentró en el mundo de las películas “slasher”, dándole vida a Amber Freeman en la quinta entrega de la saga de terror Scream.

Sin embargo, su papel de Ani en Anora le valió el reconocimiento mundial, ganando el reconocimiento a Mejor Actriz en diversas premiaciones como los Critic Choice Awards, los BAFTA, y ahora los Oscar, convirtiéndola en la segunda actriz nacida en la década de los 90 en llevarse la estatuilla de oro.

¿Quién fue la primera?

Se trata nada más y nada menos que de Jennifer Lawrence, quien en 2013 ganó su primer Oscar en la categoría de Mejor Actriz por la película Silver Linings Playbook, con 22 años. En su momento, ella fue la segunda persona más joven en ganar un Oscar, por detrás de Tatum O'Neal, quien ganó esta categoría con tan solo 10 años de edad por la película Luna de Papel. A pesar de haber sido nominada en varias ocasiones, este es el único Oscar que ha ganado Lawrence hasta el momento.

Al nacer Lawrence en 1990 y Madison en 1999, se convierten en las únicas actrices ganadoras del Oscar en la categoría de Mejor Actriz, nacidas en la época de los 90, marcando un precedente en la industria cinematográfica.

La carrera de Mickey Madison apenas va despegando, y se ha posicionado como una de las actrices más prometedoras de la actualidad, así que sólo queda esperar para ver los próximos proyectos en los que podamos disfrutar de su impecable actuación.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

AL