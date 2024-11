Dua Lipa anuncia su primer álbum en vivo desde el Royal Albert Hall

La cantante y compositora Dua Lipa ha anunciado este martes su próximo proyecto, su primer álbum en vivo grabado desde su concierto pasado en el Royal Albert Hall, ubicado en Londres, Inglaterra, con una capacidad para 55.000 personas.

La cantante ya había anunciado su emoción por grabar este show desde el pasado 28 de octubre en su cuenta de X, donde expresaba que quería “recordar este show para siempre” con la compañía de su banda, sus fans, la orquesta The Heritage Orchestra y Elton John como invitado especial.

En su cuenta de X anunció este proyecto con la descripción: “escuchar mis canciones e interpretarlas de esta forma por primera vez fue la experiencia más especial, y ahora son tuyas, ¡haz tu pedido ahora!”

ITS OFFICIAL, LIVE FROM THE ROYAL ALBERT HALL, THE ALBUM, 6 DECEMBER ❤️❤️❤️ hearing my songs and performing them in this form for the first time was the most special experience, and now they're yours, pre-order now !!! @ITV broadcast will be live 8th December and @CBS on 15th… pic.twitter.com/5qJkHDveUG— DUA LIPA (@DUALIPA) November 19, 2024

¿Cuál fue el setlist de Dua Lipa en el Royal Albert Hall?

Aunque aun no hay detalles del setlist oficial de su proximo album en vivo, podemos aproximarnos por la lista de canciones que intepretó en el recinto, las cuales son las siguientes:

1. “End Of An Era”

2. “Houdini”

3. “Levitating”

4. “Maria”

5. “French Exit”

6. “Training Season”

7. “These Walls”

8. “Watcha Doing”

9. “Sunshine” (Cover)

10. “Love Again”

11. “Pretty Please”

12. “Illusion”

13. “Falling Forever”

14. “Anything For Love”

15. “Happy For You”

16. “Cold Heart” con Elton John

17. “Be The One”

18. “Dance The Night”

19. “Don’t Start Now”

El próximo álbum estará disponible en formato de vinilo y CD a partir del 6 de diciembre , y se puede preordenar en los links que ofrece en sus redes sociales, además en el anuncio también se dio la invitación a seguir transmisión en @ITV (8 de diciembre) y @CBS (15 de diciembre) para disfrutar de la experiencia completa.

EA