Dreamfields 2024: Estos son TODOS los artistas que estarán en el festival

El festival Dreamfields México de nuevo ha elegido a Zapopan como la sede para reunir a inigualables talentos de la música electrónica y a los fanáticos de la misma. En la actualidad, Dreamfields, uno de los eventos más grandes de toda la nación, es el único espectáculo de este tipo vigente en el estado.

Este evento se llevará a cabo los días 16 y 17 de noviembre en la explanada del Estadio Akron. El día de ayer. los organizadores del evento finalmente revelaron el cartel que enlista todos los artistas que estarán presentes en el festival, que incluye a reconocidos de la vieja escuela hasta nuevos talentos.

Por si fuera poco, en este festival también se esperan muchas otras sorpresas, siendo los escenarios de primer nivel una de ellas. Quédate para conocer todos los detalles del evento.

¿Quiénes son los artistas confirmados para el Dreamfields 2024?

De acuerdo con el cartel oficial del evento, el Dreamfields 2024 contará con la presencia de una gran diversidad de artistas, algunos de los más destacados son:

Carl Cox: Uno de los DJ más destacados de la vieja escuela. El también productor británico se desarrolla en las vertientes house, techno y tech house. Su popularidad comenzó a crecer en la década de los 80s. Para 1996 y 1997 fue nombrado el DJ #1.

John Summit: John Walter Schuster es un talento naciente, pero prometedor, en la música electrónica. El estadounidense se desarrolla principalmente en el house y techno.

Reinier Zonneveld: El DJ y productor discográfico holandés es reconocido por poseer el récord del set en vivo más largo de todos los tiempos. La hazaña la realizó en el Festival Karren Maar de Países Bajos y tuvo una duración de 11 horas y 11 minutos.

Así serán los escenarios del Dreamfields 2024

La temática de este año sigue el slogan "The Color of the Harmony", es decir, "El Color de la Armonía". La DJ profesional y directora de Marketing en Dreamfields, Gabriela Huerta, detalló el propósito que persigue esta frase:

“Lo que queremos representar con la armonía es esta dualidad en que no todo puede ser perfecto, pero si aprendemos a llevar un balance entre todos, aprender a abrazarnos en vez de pelearnos, aprender a unirnos en vez de dividirnos. Y obviamente lo queremos comunicar a través de la música, podremos lograr ser más unidos y llevar una vida en armonía”.

Así serán los innovadores escenarios del evento:

Mainstage

Medirá 80 metros de largo por 27 de alto. Estará conformado por un potente sistema de audio L-Acoustics, pantallas led, show láser y de pirotecnia.

Techno Stage

Con un ancho de 45 metros y una altura de 22, este escenario reproducirá la música por medio del potente sistema de audio Mayer Sound, además, incluirá pantallas led, 4 mega estructuras de luz distribuidas en el área destinada para el público, láseres y pirotecnia.

Hardstyle & Psytrance Stage

Con la misma dimensión que Techno Stage, Hardstyle & Psytrance Stage también integrará el audio Meyer Sound, láseres y pirotecnia, pero con unos beats potenciados.

¿Cómo comprar boletos?

Para adquirir tus boletos en la fase 3, abierta a todo el público, puedes ingresar a la página oficial de Dreamfields México. Haz clic en comprar boletos y te dirigirá al sitio de boleto móvil, donde podrás elegir entradas para uno solo de los días o aprovechar el paquete que incluye el acceso completo al festival.

Puedes pagar tus boletos con una tarjeta de crédito o débito, o en efectivo a través de tiendas Oxxo y transferencia electrónica (SPEI).

