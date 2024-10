Dreamfields México celebra su quinto aniversario

Los próximos 16 y 17 de noviembre se llevará a cabo la edición número cinco del festival de música electrónica Dreamfields México en la Explanada del Estadio Akron , el cual este año tiene como lema "El color de la armonía". Al respecto, este martes desde las instalaciones de C4 Concert House se presentó el line up completo que amenizará dos días con los distintos géneros y subgéneros electrónicos.

Entre el elenco que el público puede esperar está Carl Cox, John Summit, Nicky Romero, Afshin Momadi, Agentes of tome, Anna, Argy, Bliss, Karina Rosee, D-Sides, Nervo e Infected Mushroom, entre muchos otros. Este 2024 serán 160 artistas en total de los cuales 80 son nacionales. El año pasado el line up general fue de 110.

Para esta edición el Mainstage será un escenario de 80 metros de largo por 27 metros de alto, además de un potente sistema de audio y gran parafernalia. El Techno Stage será un escenario de 45 metros de largo por 22 de alto e impactante tecnología. Mientras que en el escenario Hardstyle & Psytrance Stage también tendrá una dimensión de 45 metros de largo por 22 de alto y la misma calidad y tecnología.

Cabe destacar que actualmente Dreamfields es uno de los festivales de música electrónica más exitosos en México y por supuesto el único de su tipo en Guadalajara.

A propósito, El Informador conversó con JC Celada, uno de los principales organizadores de este importante festival, que tiene el mérito de ser uno de los pocos proyectos que se ha consolidado en el gusto del público después de cinco años y en un momento donde los principales festivales en Guadalajara al menos este año han hecho una pausa. "Sobrevivir es una palabra profunda. Producir en el país entero en comparación con otras naciones es un poquito más caótico, pero también más sabroso", dice.

Además, comparte que los productores de otros festivales les han dicho que admiran sus ganas de seguir adelante pese a narrar contracorriente. "Afortunadamente hemos corrido con la suerte de ser un festival muy limpio y de comunicarlo como es, creando unidad siempre, pero sí es un gran reto porque los agentes y los managers de los artistas piensan que México es su minita de oro y quieren venderte artistas por un precio más caro, cuando no es así. Hay quienes caen en las garras de mercenarios del entrenamiento, pero afortunadamente tengo muchos años en este mundo y sé cuánto cuesta un artista en Europa, Centro América o Canadá".

Además, Dreamfields se caracteriza por su ambientación y la fantasía que genera. "La creatividad cuesta mucho dinero y siempre lo que prometemos tratamos de cumplirlo en todos los sentidos. Por eso muchos festivales han desaparecido, que no es porque la gente no compre boletos, la gente deja de comprar tickets cuando tú les prometes algo y no lo cumples".

Esta edición, Dreamfields México sobre todo apuesta por el talento nacional incluyendo en el cartel tanto a talento emergente como consolidado, esa es una tarea importante que se propuso el festival para ser una plataforma importante para estos artistas de la música electrónica. "Me gustaría que estos talentos fueran a Europa para que las disqueras escucharan su música, porque el nivel que tienen los productores en Guadalajara está muy bueno. Este año quise invitar a más talento nacional y nos sentimos muy a gusto porque hay quienes están repuntando y otros que ya están creciendo más", finaliza.

NA