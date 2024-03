Drake Bell estrena canción "I kind of relate" donde retrata su abuso

Drake Bell, el cantante y actor, conocido por interpretar a uno de los protagonistas de la serie "Drake y Josh", está de estreno, ya que recientemente compartió su nueva canción "I kind of relate", la cual habla de las complicadas experiencias que ha tenido que librar, como el abuso sexual cuando era un menor de edad, así como el accidente automovilístico que sufrió en el que casi pierde la vida.

Bell, además, retrata su paso por la industria musical y el cariño que tiene por México, país que le ha abierto los brazos y en el que desde hace tiempo pasa largas temporadas trabajando, ayer estuvo como invitado en el programa "Hoy", y también se ha presentado en TV Azteca.

Recientemente celebró el aniversario de un conocido programa de radio, y hasta se echó una cantada teniendo como escenario el Centro Histórico de la Ciudad de México.

En la canción y el video de "I kind of relate", Drake reitera lo revelado hace unos días, que cuando tenía 15 años fue abusado sexualmente por Brian Peck, exempleado de "Nickelodeon", así como lo mucho que le costó sobrevivir en la industria a pesar de su vivencia.

Esta es la letra:

"Me identifico

Encontré belleza en mi dolor

Estoy huyendo

Del abuso y toda vergüenza

Porque ya nadie viene

A mi casa

Nadie llama a mi puerta

Me identifico

Las decisiones equivocadas que he tomado

Quería quedarme

Pero no pude aguantar ni un día más

Mis días dorados

Parecen tan lejanos y grises

Así que estoy huyendo (huyendo)

Me identifico

Perdí mi camino hace tanto tiempo

En 2008

Encontré el amor en México

Porque nadie quiere escucharme

En Estados Unidos

Así que me estoy escapando (huyendo)

Tal vez llegue

A mi nuevo hogar esta noche

Tal vez sobreviva

Sé que me equivoqué pero

Voy a corregirlo

Yo sé que he hecho mal

Pero estoy obligado a hacerlo bien

Ella me dejó sin darse cuenta

Porque no me importaba

Lo que le hiciera a ella

Por la ventana al mundo

Olvídate de la chica

Y hazlo bien

Tal vez llegue

A mi nuevo hogar esta noche

Sé que me equivoqué pero

Estoy obligado a hacerlo bien.

Sé que me equivoqué

Pero voy a hacerlo bien

Tal vez llegue

A mi nuevo hogar esta noche

Tal vez llegue

A mi nuevo hogar esta noche

tal vez sobreviva

Sé que me equivoqué

Pero estoy obligado a lograrlo cierto

Sé que me equivoqué

Pero voy a corregirlo

Sé que me equivoqué

Pero tengo que corregirlo

Yo Tuve que salir

Así que me subí a este vuelo".

