Drake revela fecha de lanzamiento de su nuevo disco

Drake, el artista de mayor éxito comercial en el mundo actualmente, ha revelado que 2021 comenzará con un nuevo disco de estudio por su parte titulado "Certified Lover Boy", que verá la luz en algún momento del mes de enero.

El rapero ha hecho este anuncio a través de sus redes sociales en coincidencia con la fecha de su 33 cumpleaños y además ha obsequiado a sus seguidores con un breve anticipo del mismo en forma de imágenes de lo que parece ser su próximo videoclip.

"Certified Lover Boy" es el sexto disco de estudio de Drake, que dará así relevo a su último trabajo en el mercado, "Scorpions" (2018), aunque en los últimos meses no ha estado precisamente quieto y por ejemplo volvió a obtener gran repercusión con su colaboración en el tema "POPSTAR" junto a DJ Khaled.

Ya en agosto anticipó además uno de los temas de este álbum, el sencillo "Laugh Now Cry Later", en el que participa Lil Durk.

Aunque a partir de 2001 su andadura artística obtuvo cierta notoriedad en primer lugar por su faceta efímera de actor, como parte del elenco de la serie "Degrassi: The Next Generation", es la música la que más éxitos le ha proporcionado.

Con su primer álbum, "Thank Me Later" (2010), ya logró debutar en el número 1 de la lista oficial estadounidense y, a día de hoy, se estima que ha conseguido despachar unos 170 millones de copias de sus álbumes, además de hacerse con cuatro premios Grammy y dos Brit Awards, entre otros muchos galardones.

Por si fuera poco, Drake acabó la década pasada como el artista con mayor número de reproducciones acumuladas de sus temas en la plataforma de Spotify, gigante mundial del audio en streaming, por delante de Ed Sheeran, Post Malone, Ariana Grande y Eminem.

