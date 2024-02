Drake Bell responde a acusaciones sobre consumo de sustancias

El actor Drake Bell se volvió tendencia en las redes sociales después de su participación en el concierto ofrecido por Grupo Firme en el carnaval de Autlán, Jalisco. No solo asistió como fan, sino que también se unió a los músicos en el escenario y compartió un momento de camaradería al tomar un "shot" de tequila con Eduin y Johnny Caz, los vocalistas de la banda.

Sin embargo, esta misma presentación ha provocado que Bell sea objeto de acusaciones intensas sobre el uso de drogas. Esto se debe a la filtración de un video en el que aparentemente se le ve manipulando algo entre sus dedos antes de inhalarlo.

Estas imágenes llegaron hasta el propio Bell, quien no solo negó los rumores a su alrededor; sino que, muy a su estilo, decidió aclarar lo que realmente sucedió.

En su cuenta oficial de TikTok, el artista compartió un video en el que confesó a sus fans que, debido a un accidente automovilístico, que sufrió hace casi 10 años, perdió parte de su dentadura y ahora está obligado a usar una prótesis dental; así que, cuando supuestamente fue sorprendido consumiendo droga, lo que de verdad estaba haciendo era aplicarse un adhesivo en la encía para colocarse sus dientes falsos.

Los seguidores del también actor no tardaron en reaccionar y aunque muchos lo apoyaron, otros más pusieron en tela de juicio sus declaraciones: "no les hagas caso, es gente que no tiene nada que hacer", "Usted haga lo que quiera padrino", "no des explicaciones", "No se puede negar que fue un ángulo bastante malo y definitivamente parece algo diferente", son algunos de los comentarios que se pueden leer.

Esta no es la única polémica en la que el también cantante se ha visto envuelto; en junio de 2021 se declaró culpable por cometer delitos contra una menor de edad y en abril del 2023 causó gran revuelo luego de que fuera reportado como desaparecido; sin embargo, horas más tarde aclaró que todo se trató de un malentendido, y que había perdido comunicación con su familia y amigos por un descuido con su celular.

