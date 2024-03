¿Dr Simi está de regreso?

Luego de que el 28 de marzo, el Dr. Simi, la botarga más famosa de México, anunciara su retiro, el pasado viernes reapareció y aclaró que no se retirará, se irá de vacaciones en Semana Santa.

Por medio de TikTok, el famoso doctor aclaró que se tomará un descanso de su vida de "rockstar". "Así es, me retiré de la vida rockstar para irme de vacaciones, sustos que dan gusto, ¿verdad?".

Aunado a ello, detalló los lugares a donde planea irse a vacacionar. "Estaré viajando por diferentes puntos de la República Mexicana para llevarles muchas sorpresas y protección solar", explicó.

Hasta el momento, el video cuenta con 1.1 millones de reproducciones, más de 75 mil "likes" y con diversos comentarios por parte de usuarios de la red social.

"Ve a poner orden a Mazatlán", "Me asustaste", "Simi bolillos para el susto", "Gracioso, pero no gracioso de risa, gracioso de casi nos da el infarto", "Te amo, Dr Simi, por ti le echo ganas a la vida", son algunas reacciones de internautas.

Fue a través de su misma red social que el famoso personaje de las Farmacias Similares se despidió de todos sus seguidores, pues dijo que se tomará un descanso de los escenarios.

"Cómo ustedes saben en los últimos años he estado presente en los mejores eventos, he sido lanzado de aquí para allá, he viajado a diferentes países y he conocido múltiples personalidades. He estado en momentos complicados de nuestro país, he trabajado incansablemente para dar lo mejor a nuestro planeta y a todos mis fans en general", se le escucha decir al principio del clip.

En tanto, contó que su imagen ya no será distribuida por un periodo de tiempo. "Pero como saben, todo famoso merece una pausa y así como muchos rockstars han anunciado su retiro de los escenarios, ha llegado mi momento. Estoy cansado, jefe. Es por eso que les aviso que a partir del día de hoy me doy una pausa indefinida en mi carrera, gracias totales", finalizó.

