Documental "La balsa" llega a México

El director sueco Marcus Lindeen presenta en México "La Balsa", un documental que reúne los testimonios e historias de las personas que formaron parte del experimento "Acali", realizado por el antropólogo mexicano Santiago Genovés en los años 70.

"Estaba leyendo un libro que hablaba de los 100 experimentos más extraños en toda la historia, y esté (Acali) estaba ahí; yo no conocía nada de él y quedé fascinado. Creo que es muy importante voltear a verlo ahorita y ver qué podemos aprender de él", expresó Marcus Lindeen.

Fue en 1973 cuando cinco hombres y seis mujeres formaron parte de una aventura marítima científica donde abordo de una pequeña balsa llamada "Acali", naufragaron por el Atlántico durante 101 días. El objetivo del experimento fue conocer y estudiar los orígenes de la violencia y la dinámica de la atracción sexual en la sociedad.

Más de 40 años después, Lindeen reunió a siete de los participantes en un estudio de cine donde subieron a bordo de una réplica de "Acali" para contar las historias y vivencias que tuvieron durante la expedición de 1973.

"Creo que la ciencia en los años 70 era muy diferente a como es ahora, diría que es casi imposible hacer un experimento de este tipo en la actualidad. Pero creo que también podemos aprender algo feminista de este experimento, cuando Santiago lo hizo, realmente quería ver lo que pasaba si las mujeres estaban en el poder."

El director también detalló que grabar "La Balsa" fue un proyecto que llevó casi cinco años, puesto que fue difícil encontrar el material necesario, así como contactar a las personas que participaron en él.

"Fue muy difícil encontrar a todas las personas que participaron en el experimento porque Santiago les dio nombres anónimos, pero su hijo Diego fue muy amable, me dio el acceso a toda la información que tenía."

Y agregó "nos llevó casi cinco años realizar el documental porque fue muy difícil encontrar el financiamiento. También estuvimos editando durante casi un año, en París, con dos diferentes editores".

Con respecto al material audiovisual e información que Marcus Lindeen utilizó durante las grabaciones del filme, comentó que fue una labor de investigación muy dura ya que no se tenían registros del experimento, sin embargo fue "una casualidad" lo que lo llevó a recaudar todo lo necesario.

"Todo el material lo encontré en México, en la UNAM. Pero creí que ya estaba perdido porque no podían encontrarlo en ninguna parte, lo busqué en casa de Santiago pero no estaba. Después, por una casualidad afortunada, encontré un registro de una cinta donde 'Acali' estaba con doble ele y eso me ayudó a seguir buscando".

El también escritor se mostró agradecido con los participantes, ya que "todos los que están vivos quisieron colaborar de inmediato en el documental, y estaban muy felices de contar su historia de nuevo".

Finalmente, Marcus Lindeen expresó su satisfacción con el trabajo realizado en "La Balsa", ya que considera se logró "el objetivo principal del proyecto, que era hacer un viaje a través del tiempo para que ellos pudieran contar de nuevo sus historias".

"La Balsa" se exhibe este viernes y mañana sábado en Cine Tonalá, y regresará en el próximo verano para proyectarse en varias salas de cine de arte, así como en la Cineteca Nacional.

OB